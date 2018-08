Újabb szalmabálák gyulladtak ki Zalában

Ugyanannak a gazdának ég a szalmája, akit korábban egy másik településen is ugyanilyen kár ért.

Csütörtök este óta ismét égő szalmabálákat oltanak a tűzoltók a Zala megyei Rédicsen. Cseresznyés Dániel, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője pénteken arról számolt be, hogy egy nagyjából 750 négyzetméteres nyitott tárolóban 800-900 szalmabála ég csütörtök este óta a rédicsi Sugár úton. A tüzet hat fecskendővel próbálják megfékezni a lenti, a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a körmendi hivatásos tűzoltók, három erőgép segítségével pedig már éjszaka igyekeztek szétbontani az égő bálákat. A jelentős füsttel járó tűzeset miatt a katasztrófavédelmi mobil labor folyamatos méréseket végez a térségben, de hétszáz méteres körzetben nem mutatott ki a levegőben egészségre káros gázkoncentrációt. A tűz miatt nem sérült meg senki. Ezúttal is felmerült a gyújtogatás gyanúja, ugyanis a lángok ugyanannak a tulajdonosnak a báláinál csaptak fel, akinél néhány nappal korábban Reszneken is. Az előző esetnél napokon át küzdöttek a tűzoltók, hogy eloltsák a mintegy 3500 égő bálát.