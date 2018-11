Újabb hangfelvétel Hasogdzsi meggyilkolásáról

Törökország továbbra is nyomás alatt tartja Szaúd-Arábiát az újságíró-gyilkosságról szóló információkkal.

A Hürriyet török napilap szerint nem csak egy, hanem két hangfelvétel is van Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró megöléséről.

Eddig egy hangfelvétel volt ismert, amelynek tanúsága szerint szaúdi ügynökök gyilkolták meg a kormánykritikus újságírót Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán. Abdulkadir Selvi, a Hürriyet tekintélyes publicistája pénteki cikkében arról ír, hogy a másik hangfelvétel közvetlenül a gyilkosságot megelőző időből származik, s tartalma ellentmond Hasogdzsi halála Rijád által felvázolt verziójának. Selvi szerint a 15 perces felvételen a Szaúd-Arábiából érkezett különleges kommandó tagjai már Hasogdzsi konzulátusra érkezése előtt a gyilkosság előkészületeiről beszéltek, s kísérletet sem tettek a tárgyalásra, hanem rögvest megfojtották, mihelyt az újságíró belépett a diplomáciai képviseltre. Ez a változat teljességgel ellentétes a szaúdi ügyészség beszámolójával, miszerint az újságíró hazaszállítása céljából Isztambulba utazó csoport vezetője adott utasítást Hasogdzsi meggyilkolására, miután szép szóval nem tudták rávenni arra, hogy hazaszállítsák. Selvi szerint a török hatóságok emellett rögzítették a szaúdi csoport tagjainak a gyilkosságot követően külföldön lévő beszélgetőpartnerekkel folytatott telefonbeszélgetéseit is. Az egyik kormányközeli médiavállalathoz tartozó török lap azt követően hozta nyilvánosságra az újabb értesülést, hogy csütörtökön a szaúdi ügyészség halálbüntetést kért öt vádlottra a Hasogdzsi halála miatti büntetőperben, s részleteket közölt az elkövetésről. Az eljárásban további tíz ember ül a vádlottak padján, viszont a sivatagi királyság nagyhatalmú trónörökösét, Mohammed bin Szalmánt teljesen tisztára mosták az ügyben. Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szinte haladéktalanul bírálta a szaúdi vádhatóság nyilatkozatát, mondván az nem teljesen kielégítő. Leszögezte azt is: a gyilkosságot már előre kitervelték. Törökország Hasogdzsi halála óta folyamatosan nyomás alatt tarja Szaúd-Arábiát a konzulátusból származó - sajtón keresztül kiszivárogtatott - információkkal, amelyek eredete máig nem tisztázott.