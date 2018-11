Újabb fenyegetést kapott a demokraták mellett kampányoló milliárdos

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) helyi idő szerint pénteken jelentette be, hogy Tom Steyer postájában olyan küldeményt találtak, amely hasonlít a korábban az ismert demokrata párti politikusoknak és aktivistáknak küldöttekhez. A címzettek között volt Barack Obama korábbi demokrata párti elnök, külügyminisztere, Hillary Clinton, a CNN hírtelevízió szerkesztősége és Maxine Waters kaliforniai republikánus politikus, valamint Robert de Niro színész és Soros György milliárdos. Valamennyien Donald Trump heves bírálói. A hatóságok azóta letartóztatták Cesar Sayoc floridai lakost, és megvádolták azzal, hogy 15 csőbombát küldött szét az országban. Figyelmeztettek ugyanakkor, hogy további robbanó szerkezetek is lehetnek még a posta csomagszállító rendszerében. Steyer irodája a múlt pénteken jelentette be az első gyanús csomag megérkezését. Sayoc akár 48 évi börtönbüntetést is kaphat, ha bűnösnek bizonyul.