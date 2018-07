Újabb bevándorlásellenes intézkedés az USA-ban

A Trump-kormányzat egyik belső utasítása szerint az illegális bevándorlóknak gyermekeikkel együtt, vagy nélkülük, de el kell hagyniuk az Egyesült Államokat - állítja az NBC televízió. A televízió meg nem nevezett kormányzati forrásokra és egy hivatali dokumentumra hivatkozva azt közölte: a bevándorlással foglalkozó szervek munkatársai utasítást kaptak arra, hogy a gyermekeiktől elválasztott, illegális bevándorló szülőkkel közöljék, mindenképpen el kell hagyniuk az országot, akár gyermekeik nélkül is. Az adminisztratív intézkedést azt követően hozták, hogy Donald Trump június 20-án elnöki rendeletet írt alá a családok szétválasztási gyakorlatának megszüntetéséről, majd július 2-án Dana Sabraw kaliforniai kerületi bíró elrendelte a szülőktől elválasztott, több mint kétezer gyermek újraegyesítését családjaikkal. Az Egyesült Államok területére június 20-a után illegálisan belépett embereket továbbra is őrizetbe veszik, de a gyermekeiket nem választják el tőlük. Az NBC szerint a kormány új utasítása továbbra sem teszi lehetővé a szétszakított családok újraegyesítését, még arra az időtartamra sem, amíg a szülők őrizetben várják bevándorlási kérelmük elbírálását. A Donald Trump elnök által hirdetett "zéró tolerancia" politikája szerint azonban gyakorlatilag esélytelen kérelmeik pozitív elbírálása, mivel az illegális határátlépés bűncselekménynek minősül, amely kitoloncolást von maga után. Az Egyesült Államok Vám-és Határvédelmi szerve (ICE) nem kívánta kommentálni az NBC értesüléseit. Az amerikai bevándorlási törvények kimondják: minden bevándorlónak lehetővé kell tenni, hogy menedékkérelmet adhasson be.