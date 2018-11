Új választás jön Srí Lankán a parlament feloszlatása után

Maitripala Sziriszena október végén leváltotta Ranil Vikremeszinghe miniszterelnököt, mert korrupcióval és állami tulajdon külföldi kézbe adásával vádolta. Helyette Mahindra Radzsapaksza volt államfőt nevezte ki kormányfőnek. Az elnök nem sokkal később felfüggesztette a parlament működését, megfigyelők szerint azért, mert Vikremeszinghe bizonyítani tudta volna, hogy a parlament többsége támogatja. Most azért oszlatta fel a parlamentet, mert nyilvánvalóvá vált számára, hogy a Radszapaksza vezette új kormány nem tud többséget szerezni a törvényhozásban. Eredetileg a jövő héten ült volna össze újból a parlament. A Vikremeszinghe vezette Egyesült Nemzeti Párt (UNP) elítélte az államfő lépését, alkotmányellenesnek nevezve azt szombati közleményében. A menesztett kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy ő a törvényes miniszterelnök, és nem hajlandó kiköltözni a hivatalos rezidenciából. A Srí Lanka-i alkotmány szerint a végrehajtó hatalom élén az államfő áll, akinek joga van kiválasztani a kormányfőt. A Sziriszena és Vikremeszinghe pártja által alkotott kormánykoalícióban széthúzás mutatkozott az elmúlt hónapokban. Az elnök tömörülése (UPFA) október végén bejelentette, hogy felmondja a szövetséget az UNP-vel. Az elnök azzal az indokkal bírálta Vikremeszinghét, hogy szerinte nem vizsgált ki kellő alapossággal egy ellene irányuló merénylettervet. Az államfő úgy véli, hogy az indiai hírszerzés is szerepet játszott a tervben, amit Újdelhi tagad. India hagyományos befolyási övezeteként tekint Srí Lankára, és aggasztja, hogy Radzsapaksza kiváló kínai kapcsolatokkal rendelkezik. Radzsapaksza még elnökként több milliárd dolláros kínai befektetésekkel építette újjá az országot a tamil szakadárokkal 26 éven át vívott polgárháború után. Srí Lanka azonban nem tudta megfizetni hatalmas adósságait Kínának, ami miatt arra kényszerült, hogy bérbe adjon neki egy stratégiai fontosságú kikötőt. A lépést India és az Egyesült Államok is bírálta.