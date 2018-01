Új tagokkal akadályoznák meg a koalíciót az elégedetlen szocdemek

Az SPD-hez nagyjából 7000 tagfelvételi kérelem futott be, amióta a párt január 21-én rendkívüli kongresszusán eldöntötte, hogy hivatalos koalíciós tárgyalást kezd a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségével.

Ha a tagjelölteket mind felveszik, a taglétszám 1,5 százalékkal emelkedik a tavaly év végi 443 152-höz képest. Ez a másfél százalék akár a mérleg nyelvét is jelentheti a pártszavazáson, amelyen a tagság a koalíciós szerződésről dönt. A Jusos elutasítja a CDU/CSU-val 2013-ban kezdett közös kormányzás folytatását, és országos kampányt indított, amelyben nemcsak a párttagokat igyekszik meggyőzni, hanem arra is buzdít, hogy minél többen lépjenek be és szavazzanak nemmel az újabb nagykoalícióra. A pártvezetés nem ellenzi a tagjelöltek felvételét, és nem akarja megakadályozni, hogy szavazzanak – mondta Lars Klingbeil főtitkár. A szavazás szabályait hétfőn rögzítik, így kijelölnek majd egy határidőt is. A határidő után belépő tagok nem vehetnek részt a szavazáson. Erre a korlátozásra szervezési okokból van szükség. A határidő nem lesz visszamenőleges – mondta a főtitkár. A koalíciós tárgyalás a tervek szerint vasárnapig tart. Utána a koalíciós szerződés tervezetét közlik a szociáldemokraták Vorwärts című lapjában, és felkérik a tagokat, hogy döntsenek róla. A tagok levélben szavazhatnak, a szavazatok összesítéséig két-három hét telhet el. Az SPD akkor léphet koalícióra a CDU/CSU-val, ha a tagok többsége elfogadja a szerződéstervezetet. A szociáldemokratáknál 2013-ban is pártszavazást tartottak a nagykoalícióról. Akkor 76 százalék támogatta, hogy a párt kormányra lépjen a konzervatív uniópártokkal, és nem volt szervezett ellenkampány. A szavazás eredménye ezúttal szorosabb lehet, és a január 21-i rendkívüli kongresszuson a 600 küldött 56,3 százalékos többséggel döntött a koalíciós tárgyalás elkezdéséről. A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung szerint a pártvezetés legalább 60 százalékos többségre számított, a bonni kongresszuson azzal szembesült, hogy a kormányzás folytatásának ügye megosztja a küldötteket. Az 56,3 százalékos többséget végül csak úgy sikerült elérni, hogy a 45 fős vezetés majdnem egyhangúlag a koalíciós tárgyalás elkezdésére szavazott.