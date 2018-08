Új szabályok szerint ítélhetik el a zuglói gyújtogatót

Vádat emelt és az új büntetőeljárási kódex adta lehetőségeket kihasználva alternatív büntetési indítványt is tett a Fővárosi Főügyészség annak a férfinek az ügyében, aki volt barátnőjére akarta gyújtani a lakást 2016 márciusában – mondta Ibolya Tibor fővárosi főügyész.

A 33 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve, tizennegyedik életévét be nem töltött, továbbá védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt emeltek vádat. A vád szerint 2016. márciusban motorbenzinnel és lakkbenzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta volt barátnője zuglói lakásának ajtaját, ezzel közvetlen életveszélynek tette ki a lakásban alvó nő és annak korábbi kapcsolatából származó kiskorú gyermeke, továbbá a lakásban tartózkodó férfi életét. Mielőtt a lángok a lakásban elterjedtek volna, a tüzet eloltották. A főügyészség alternatív büntetési indítványa szerint ha az életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett vádlott beismeri a bűncselekményt és lemond a tárgyalás jogáról, akkor a vádhatóság konkrét büntetést, 8 év fegyház kiszabását kéri. Az új eljárási szabály szerint ha a vádlott a tárgyalás előkészítése során beismeri a terhére rótt bűncselekményt és lemond a tárgyalás jogáról, akkor az ügyészi indítványnál súlyosabb büntetést nem kaphat, és a büntetőeljárás felgyorsul, a bíróság akár nyomban ítéletet is hozhat.