Új repülőt készített Irán

A Kovszar teheráni bemutatóján Haszan Róháni iráni elnök is jelen volt. A repülőt rövid távú küldetéseken vetik majd be.

Irán jelenleg is aktív szereplője közel-keleti fegyveres konfliktusoknak, például a szíriai polgárháborúnak: fegyverekkel és katonákkal támogatja Bassár el-Aszad rezsimjét. Ám az iráni légierő hiányosságai miatt a szíriai kormányerők hadműveleteihez Oroszország nyújt légi támogatást. Az iszlám köztársaság légi erejének támadó kapacitása kimerül néhány tucat harci repülőgépben, amelyek orosz vagy az 1979-es iszlám forradalom előtt beszerzett, mára elavult amerikai gépek. Irán 2013-ban is bemutatott egy új, hazai gyártású vadászrepülőgépet, ám a Kaher 313 bevethetőségében kételkedtek a szakértők. Irán a fegyverimportot korlátozó nemzetközi szankciók miatt jelentős fegyveripart épített ki.