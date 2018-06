Új nevet kaphat Macedónia

Észak Macedónia Köztársaságnak hívják ezentúl Macedóniát – jelentette be Zoran Zaev kormányfő. Szkopje és Athén hosszú tárgyalások után állapodtak meg. Az új elnevezést azután használnák, hogy a macedón és a görög parlament is ratifikálta a megállapodást. Ősszel Macedóniában népszavazást is tartanak. Zaev szerint a több mint két és fél évtizedes vita lezárása történelmi eredmény. Szerinte a kompromisszumnak köszönhetően a macedónok megőrizhetik nemzeti és kulturális identitásukat, nem kell lemondaniuk a macedón elnevezésről. A macedóniai alkotmány szerint az ország neve Macedón Köztársaság. Néhány állam így is ismerte el, ám az ENSZ-ben és a nemzetközi kapcsolatokban – a görögök ellenállása miatt – csak mint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, FYRM lehetett jelen. A görögök a vitában azt állították: attól tartanak, hogy Szkopje területi követeléseket támaszthat a görögországi Makedónia tartományban. Athén azt is gyakran fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a macedónok nem Nagy Sándor leszármazottai. A névvita miatt Athén minden nemzetközi fórumon igyekezett blokkolni a macedón érdekek érvényesítését. Megakadályozta például azt is, hogy Macedóniát felvegyék a NATO-ba.