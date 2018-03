Tuzson: újabb brüsszeli kampányjelentés készült

A Magyarországról szóló brüsszeli országjelentés egy újabb kampányjelentés, Brüsszel beavatkozik a magyar választási kampányba, a jelentéssel pedig az ellenzéket segíti – mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Tuzson Bence szerint a brüsszeli jelentés célja a nyomásgyakorlás Magyarországra, a nemzeti kormány megbuktatása, helyette pedig egy "Brüsszelnek is elfogadható bevándorláspárti" kabinet, amely lebontaná a kerítést, és végrehajtaná a kvótákat. A brüsszeli dokumentumról azt mondta, hogy az "precedens nélküli beavatkozást" jelent a magyar választási kampányba. Szerinte a politikai jellegű jelentés "odadobott valamit a magyar ellenzéknek, hogy a következő időszakban legyen miről beszélni". Az országjelentés elkészítésében baloldali politikusokhoz közel álló emberek is részt vettek, például Magyar György baloldali képviselőjelölt fia, Magyar Gábor, aki egyébként Biszku Béla ügyvédje is volt – mondta az államtitkár, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ilyen típusú jelentés "egy ellenzéki képviselőjelölt ügyvédi irodájában íródjon". Tuzson azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy olyan szervezetek, mint a Transparency International részt vegyenek e jelentés megalkotásában. A Transparency annak idején tiltakozott a kerítés építése, a Stop Soros törvénycsomag ellen, és a magyar bevándorláspolitikát is folyamatosan támadta – mondta Tuzson. Szerinte az Európai Bizottság ismét beszállt a magyar választási kampányba, és kettős mércét alkalmaz: az igazságszolgáltatással kapcsolatban például a jelentés kevesli az igazságszolgáltatási tanács jogkörét a bírák kiválasztásában. Ehhez képest Németországban és Ausztriában ilyen vagy ehhez hasonló testület nem is létezik, ilyen típusú garanciák nincsenek – mondta az államtitkár, aki szerint az igazságszolgáltatás alapvetően nemzeti hatáskör. A Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter bécsi Facebook-videóját firtató kérdésre Tuzson azt mondta: "ami tény és igazság, azt be kell mutatni". Szerinte azzal, hogy a Facebook sértő tartalomra hivatkozva levette a videót, akarva-akaratlanul beavatkozik a választási kampányba. Lázár egy Bécsben forgatott videót töltött fel a Facebookra. Ebben azt mondta: ahol a bevándorlók megjelentek, ott nőtt a bűnözés és piszkosabbak az utcák. Szerinte sok olyan iskola van, ahol már nincs osztrák gyerek. A videó már nem elérhető a Facebookon.