Tuzson: az ENSZ-ben is jelen van a Soros-terv

Az ENSZ-ben kezd erősödni a migráció támogatása, egy olyan javaslatcsomag készül, amely "kísértetiesen hasonlít Soros György tervére" – mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Tuzson Bence azt mondta: Kofi Annan korábbi ENSZ-főtitkár már évekkel ezelőtt is a migráció mellett érvelt.

Ez most szerinte az ENSZ-ben szintet lépett. Egy olyan csomagon dolgoznak, amelynek célja a migráció felerősítése a világban. Azt szorgalmazza, hogy az országok nyissák meg határaikat, bontsák le a jogi határzárakat, továbbá részesítsék előnyben azokat a szervezeteket, amelyek erősítik a migrációt – mondta Tuzson. Ez Magyarországnak, de Európának sem érdeke. Ez a folyamat egész Európa kultúráját fogja szétverni – mondta az államtitkár. Tuzson azt mondta, hogy ezek ráadásul tagállami, nemzeti kérdések. A nemzeti kultúrák meghatározása, az, hogy meghatározzuk kikkel akarunk együtt élni, a nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések – mondta. Soros György "igaztalan vádaskodással illette a magyar kormányt", erre számítottak és a jövőben is számítanak rá – mondta Tuzson. Abban a kérdésben, hogy Magyarország déli határán kerítés álljon, hogy megvédjék a magyar embereket, hogy Magyarország védje meg saját magát, "nem lehet kompromisszumot kötni, akárki akármilyen támadást indít az ország ellen".