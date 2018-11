Tusk: Trump nem akar erős Európát

Először a történelemben olyan amerikai kormányzat került hatalomra, amely finoman szólva sincs elragadtatva egy egységes és erős Európa gondolatától - jelentette ki Tusk Lódz városában mondott beszédében a lengyel függetlenség századik évfordulója alkalmából tartott megemlékezések előtt egy nappal. Megjegyezte: tényekről beszél, és nem propagandáról. Az amerikai elnök nem sokkal az után, hogy megérkezett Párizsba péntek este az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény centenáriumára, élesen bírálta Emmanuel Macron francia államfőnek egy közös európai hadsereg létrehozására vonatkozó javaslatát. Tusk korábban olyan aggályokat fogalmazott meg, hogy Trump, aki egy alkalommal az Egyesült Államok kereskedelmi riválisának is nevezte az Európai Uniót, a második világháborút követő nemzetközi rend lerombolását tűzte ki célul. Tusk a Gazeta Wyborcza című lengyel balliberális napilapnak adott, szombaton közzétett interjújában úgy fogalmazott, hogy Trump olyan világot akar, amelyben "az Egyesült Államok áll az egyik oldalon, szemben vele pedig más országok vegyes sokasága". Az Európai Tanács elnöke lódzi beszédében figyelmeztetett egy EU-ellenes, "barnainges" nacionalista front előretörésére is a jövő május európai parlamenti választásokon. Nem zárhatjuk ki, hogy a (választásokon) két irányzat kerekedik majd felül: egyfelől az Európa-ellenes, nacionalizmusra összpontosítók a barnaingesek színeiben, másfelől az, amelyik a lehető legszorosabb uniós integrációt akarja elérni - vélekedett Tusk. A volt lengyel miniszterelnök az uniószerte feltűnő Európa-ellenes érzületekről szólván azt mondta: bizonyos erők "konfliktust akarnak együttműködés, és széthúzást az integráció helyett". Tusk nevek említése nélkül bírálta a jelenlegi lengyel vezetésnek az Európai Unióval kapcsolatos álláspontját is. Az Európai Tanács elnöke a héten figyelmeztetett, hogy a jobboldali kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) Európa-politikája a "Polexit", vagyis Lengyelország európai uniós kiválásának "halálosan komoly kockázatát" veti fel. Tusk aláhúzta: azok, akik ellenzik az erős lengyel jelenlétet Európában, gyakorlatilag a függetlenségüket ellenzik.