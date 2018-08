Tüntetés zavarta meg a prágai megemlékezést

Andrej Babis miniszterelnök elleni tüntetés zavarta meg a Csehszlovákia 1968-as szovjet megszállásának 50. évfordulójáról Prágában rendezett megemlékezést, amelyen Milos Zeman államfő nem szólalt fel. Megemlékezést tartottak Szlovákiában és Lengyelországban is.

A Szovjetunió vezette Varsói Szerződés öt tagállamának hadseregei 1968. augusztus 21-én rohanták le Csehszlovákiát, hogy véget vessenek a prágai tavaszként ismert politikai és gazdasági reformfolyamatnak, amelyet Moszkva a korabeli szocialista tábor számára veszélyesnek minősített. A bevonuló katonaság és a csehszlovák lakosság között számos helyen összetűzésekre került sor. A legvéresebb konfliktus a korabeli Csehszlovák Rádió prágai épületénél játszódott le, ahol 17 civil vesztette életét. A megszállást követő hetekben a legújabb kutatások szerint összesen 137 csehszlovák állampolgár halt meg. "Az eseményekről akkor szabadon tájékoztató rádió a lakossági ellenállás jelképe lett" – mondta Andrej Babis, akinek beszédét a téren gyakorlatilag nem lehetett hallani. A néhány száz résztvevő jelentős része ugyanis a kormányfő beszéde alatt zajongott, fütyült, piros lapot mutatott fel és Babis elleni jelszavakat skandált. "Szégyen", "Szemétkosárba Babissal" – kiabálták a tüntetők. A kormányfő rövid beszédét a biztonsági emberektől körülvéve mondta el. Babis szerint Csehországban ma nincs veszélyben a demokrácia, mindenki szabadon írhat, beszélhet, alakíthat pártot vagy választhat pártot. A cseh közvélemény egy része szemére veti Babisnak, hogy a múltban állítólag együttműködött a kommunista állambiztonsággal, és a közelmúltban visszaélt az európai uniós támogatásokkal, amiért jelenleg büntetőeljárás folyik ellene. Babis a vádakat tagadja, s azt állítja, hogy politikai támadásokról van szó. Milos Zeman szóvivője szerint az államfő bűncselekménynek tartja Csehszlovákia 1968 augusztusi megszállását a Varsói Szerződés öt tagállamának hadseregei által, de a központi prágai félévszázados évfordulós megemlékezés alkalmával nem kívánt nyilvános beszédet mondani. Zeman a korábbi években sem szólalt meg az 1968 augusztusi események évfordulóján. Ez az álláspontja folyamatos bírálatok tárgya, elsősorban az ellenzéki jobboldal részéről. Peter Pellegrini szlovák kormányfő szerint 1968 augusztusának drámai eseményei egy kis ország történelméről szólnak, amely megpróbált ellenszegülni a korabeli geopolitikai helyzet szabályainak, saját elképzelései szerint szeretett volna egy szabad és szociálisan igazságos társadalmat kialakítani. "1968 augusztusa azon történelmi események közé tartozik, amelyekre emlékezniük kell a következő generációknak is" – írta a szlovák miniszterelnök a Hospodárské Noviny-ban. Marek Kuchcinski lengyel házelnök is megemlékezett Csehszlovákia megszállása 50. évfordulójáról, s ennek kapcsán a tiltakozásul önmagukat felgyújtó magyar mártírok, Bauer Sándor és Moyses Márton emlékét is felidézte. A Twitteren a szejm elnöke azt írta, hogy Csehszlovákia 1968-as megszállása tragikus következményekkel járó tiltakozásokat váltott ki. "A cseh Jan Palach és Jan Zajíc, a lengyel Ryszard Siwiec, valamint a magyar Bauer Sándor és Moyses Márton élő fáklyákként önmagukat lobbantották lángra " – sorolta Kuchcinski azok neveit, akik önkéntes vértanúsággal reagáltak a prágai tavasz elfojtására.