Túl gyorsan kell felnőni a beteg gyerekek testvéreinek

Ha haragudtam valakire, akkor az anyu volt

„Két éves voltam, így nem emlékszem rá, de apa mindig mesélte, hogy Ágoston születése után anyu hónapokig nem volt itthon, ezért apával voltam végig. De ovis koromban is sokat voltak kórházban, anyu nem volt itt, és ez iskolás koromban is megmaradt. Ágoston sokat betegeskedett, és akkor anyunak mennie kellett vele”.

„A legelső emlékem ezzel kapcsolatban, az, hogy elsős vagyok, és anyu nem tud elvinni az iskolába, ezért egyedül sétáltam át. Ez aztán így is maradt, mindig magam mentem” – meséli. Viszonylag hamar elfogadta, hogy beteg testvére miatt vannak dolgok, amikről le kell mondania. Az elfogadás mellett azonban sokszor megjelent egy másik, sokkal negatívabb érzés is. „Volt egy olyan időszak, amikor borzasztóan igazságtalannak éreztem, ami történik, azt, hogy anya állandóan Ágostonnal van, nem jön le velem a játszótérre, nincs ott az ovis előadásomon”.

Szintén emlékezetes maradt számára az a balatoni nyaralás, ami már azelőtt véget ért, hogy valóban elkezdődött volna. “Ágoston rosszul lett, ezért azonnal haza is kellett jönni és bemenni vele a kórházba. Utána napokig egyedül voltam itthon. Egy ideig úgy éreztem, hogy ez árulás, hiszen meg volt beszélve. Aztán anya kitalálta, hogy menjek le a nyaralóba egy barátnőmmel. Ez volt az első alkalom, hogy hosszabb időre egy másik emberrel voltam együtt, és bármennyire is rossz volt az elején, végső soron jó hatással volt rám”.

Általános iskolai ballagására egyedül indult el, bőgve. „Fel sem voltam öltözve, a hajam sem volt megcsinálva. Úgy volt, hogy együtt megyünk mindannyian, de Ágoston hirtelen rosszul lett, anya pedig ettől dühös lett. Mert amikor az öcsém rosszul van, akkor mindenki nagyon ideges, én is ideges lettem. Elindultam, azt hittem anyáék el sem fognak jönni, mert haragszik rám is meg Ágostonra is. Aztán amikor elkezdődött az ünnepség, megláttam, hogy anya ott van, Ágoston viszont nincs, és ez nem volt jó érzés” – emlékszik vissza Melitta.

Ült az ablakban, nézte a játszóteret

– visszhangoznak a mai napig fülében kislánya kérései. „Én meg erre mindig mondtam, hogy jó most nem, de majd fél óra múlva, aztán majd másfél óra múlva, amiből az lett, hogy estig nem jutottam el a lányom kéréséig”. Kriszta sokszor nem tudott Melitta rendelkezésére állni, mert Ágostonnak éppen fájt a hasa, vagy hányt. Ez pedig rajta is nyomot hagyott.

Lánya egy idő után belátta, hogy anyukája nem fog vele barbizni, ezért feltalálta magát, és rengeteg olyan játékot talált ki, amit egyedül is tudott játszani. “Ahhoz viszont tartottam magam, hogy este mindig én meséltem neki, egészen tízéves koráig. Igaz, hogy közben a másik kezemből ette a tápszert Ágoston, de akkor is ott voltam” – meséli Kriszta.

Türelmes, empatikus felnőttek lesznek

Judit és férje három gyereket nevelnek, köztük a 13 éves, tartósan beteg Bogit. Ő a legkisebb, van egy nővére és egy bátyja, 15 és 18 évesek. Bogi négy és fél éves koráig teljesen egészséges kislány volt, majd egy vírusfertőzés szövődményeként gyakorlatilag egyik napról a másikra elveszítette a mozgását és a beszédkészségét is. Addigra már kialakult a testvérek között egy dinamika, aminek egy teljesen új helyzettel kellett ezek után szembenéznie.



„Volt egy normális, egészséges család, aki éli az életét, és ez egyik napról a másikra teljesen felborult. Ott álltunk mi a szülők, és ott volt két másik gyerek, akik nem értették, hogy mi történik” – meséli az anya.

A szülők egy éven keresztül, reggeltől estig rehabilitációkra vitték lányukat, keresték a legújabb fejlesztéseket. „Késő este értünk haza, öt perc jutott a két nagyobb gyerekre, egyikük akkor kezdte az elsőt, a fiúnk pedig harmadikos volt. Eljött az a pont, amikor úgy döntöttünk, hogy semmilyen terápia nem ér annyit, hogy ne legyünk otthon, mire hazaérnek az iskolából” – emlékszik vissza az anya.

Ő úgy látja, akármennyire is próbálja az ember, se kompenzálni nem tudja az egészséges testvéreket, se lelkiismeret-furdalás nélkül megúszni egy ilyen szituációt. Akármennyi időt is tölt velük az ember, mindig azt érzi, hogy ez nem elég. Ennek ellenére ők is erejükön felül igyekeztek, hogy a gyerekek ebből ne sokat érezzenek, és mindenki eljusson az edzésre, a táborba, a szülinapi zsúrra, igaz, náluk is gyakran a sógorok, családi barátok vitték a gyerekeket, vagy csak az apuka tudott ott lenni a hétvégi meccsen.

Judit nagyon szerencsésnek tartja a családjukat, mert óriási szeretet van a testvérek között, és soha nem kellett azzal szembesülnie, hogy a gyerekek bármiért is hisztiznének, vagy megsértődnének. Nagyon hamar megtanulták, hogy kompromisszumokat kell kötni, hogy várni kell, ha épp Bogival foglalkozik, sokkal hamarabb kellett önállónak lenniük, egyedül fürdeni, megvajazni a kenyeret, hamarabb felnőttek.