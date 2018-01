Tucatnyi herceget tartóztattak le Szaúd-Arábiában

A Szabak forrásai szerint a hercegek Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király azon rendelete ellen tiltakoztak, amely megtiltotta, hogy a kormány állja az uralkodó család tagjainak áram- és vízszámláját, továbbá kárpótlást követeltek egy gyilkosság miatt elítélt és tavaly kivégzett herceg haláláért. A konzervatív arab országban az elmúlt hónapokban kezdeményezett reformok részeként a szaúdi vezetés többször is hangsúlyozta, hogy a törvény előtt minden állampolgár egyenlő. Az új helyzetet nyilvánvalóvá tette, amikor a szaúdi biztonsági erők november elején a királyi családhoz tartozó tizenegy herceget, négy tárcavezetőt és mintegy harminc volt minisztert vettek őrizetbe a Mohamed bin Szalmán trónörökös vezetésével frissen létrehozott korrupcióellenes bizottság utasítására, pénzügyi bűncselekmények és hatalommal való visszaélés vádjával. A kampány keretében a szaúdi hatóságok összesen több mint 300 embert hallgattak ki. Mint azt Mohamed bin Szalmán trónörökös a The New York Times című amerikai lapnak adott interjúban kijelentette, a gyanúsítottak 95 százaléka beleegyezett abba, hogy a büntetőeljárás elkerüléséért cserében vagyonából kártérítést fizessen a korrupcióval az államnak okozott károkért, amelyek az elmúlt években a 100 milliárd dollárt (több mint 25 ezer milliárd forint) is elérhették.