Trump visszatartja a demokraták feljegyzését

Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti tagjai is készítettek egy feljegyzést arról, hogy az FBI hogyan figyelte meg Donald Trump választási kampánycsapatának kapcsolatát Oroszországgal. Az elnök azonban – a republikánus dokumentummal ellentétben – megtagadta a dokumentum nyilvánosságra hozatalát.

A republikánus feljegyzés eddig titkosított információkat tartalmaz az FBI feltételezett túlkapásairól, azt vélelmezve, hogy az FBI – hatáskörét túllépve – a 2016-os elnökválasztási kampányban és utána is jogtalanul lehallgatta Trump kampánycsapatát, és elfogult volt a Trumppal szemben nyomozáskor. Az FBI azt vizsgálta, beavatkoztak-e az oroszok az amerikai elnökválasztásba. Az igazságügyi minisztérium, az FBI és demokraták is ellenezték, hogy az elnök feloldja a dokumentum titkosságát. Arra hivatkozta, hogy a feljegyzés lényeges adatokat nem tartalmaz, félrevezeti az amerikai közvéleményt, és veszélybe sodorja a nemzetbiztonságot. Szerintük a dokumentum célja az igazságügyi tárca miniszterhelyettesének, Rod Rosenstein lejáratása és az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokat folytató különleges ügyész, Robert Mueller ellehetetlenítése. A hírszerzési bizottság republikánus politikusai szerint viszont feltáró munkájuk során komoly mulasztásokra bukkantak, melyekről tájékoztatni kell a közvéleményt. Válaszul a képviselőházi hírszerzési bizottság demokrata tagjai is készítettek egy 10 oldalas feljegyzést. Ebben cáfolni akarják a republikánus dokumentumot. A bizottság legmagasabb rangú demokrata tagja, Adam Schiff szerint feljegyzésük arról szól, hogy az FBI szabályosan figyelte meg Carter Page-et, Trump kampánytanácsadóját, mert engedélyt kért az illetékes különleges bíróságtól. A demokraták szerint feljegyzésük olyan tényeket tartalmaz, amelyeket a közvéleménynek ismernie kell. A Fehér Ház azonban közölte a hírszerzési bizottsággal, hogy az elnöknek nem áll módjában feloldani az új feljegyzés titkosságát, mert az igazságügyi minisztérium szerint az "titkos és különösen kényes részeket tartalmaz, veszélybe sodorhatja a nemzetbiztonságot és a rendfenntartás rendszerét". Azt kérik a bizottságtól, dolgozza át a dokumentumot a minisztérium segítségével. A Fehér Ház nyilvánosságra hozta az FBI igazgatójának levelét is, mert neki is hasonló aggályai vannak. A elnök "hajlik arra", hogy nyilvánosságra hozassa a feljegyzést, ha a szükséges felülvizsgálat megtörténik – közölte a Fehér Ház. Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője szerint "megdöbbentő, hogy az elnök mennyire kettős mércét alkalmaz, amikor az átláthatóságról van szó". Schiff azt mondta, eleget tesznek a kérésnek.