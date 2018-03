Trump: véget kell vetni ennek a hülyeségnek

Az elnök támogatta a vásárlók átfogó ellenőrzését, és azt is, hogy 18-ról 21 évre emeljék az alsó korhatárt. Szerinte a mentális betegségekkel küzdők fegyverhez jutását is korlátozni kellene. Korábban éppen Donald Trump törölte el Barack Obama ezt szabályzó rendeletét. Trump váratlanul több olyan intézkedést is támogatott, melyeket a fegyverlobbi hevesen ellenez. A választási kampányban az NRA Trumpot támogatta.

"Nagyon keményen ki kell állniuk a háttér-ellenőrzések mellett. Ne legyenek szégyenlősek!" – mondta a szenátoroknak az elnök. Trump azt mondta, hogy a múlt hétvégén az NRA vezetőivel ebédelt, és közölte velük, hogy nagy támogatója a fegyvertartást szavatoló második alkotmánymódosításnak, ám "itt az idő, véget kell vetni ennek a hülyeségnek". Trump nem tett le arról sem, hogy lehetőséget kell adni az államoknak és tantestületeknek, hogy szükség esetén tanároknál is lehessen fegyver. Ezt az NRA is támogatja. Chris Murphy demokrata szenátor azt mondta, hogy az NRA eddig minden korlátozási kezdeményezést elgáncsolt, és az elnöknek sem szabad lebecsülnie a lobbiszervezetet. "Elnök úr, önnek kell a tárgyalóasztalhoz ültetnie ebben a kérdésben a republikánusokat, különben a fegyverlobbi csírájában fogja elfojtani ezt a kezdeményezést" – mondta Murphy. Pat Toomey republikánus szenátor szerint a korhatár emelése nem oldaná meg a lövöldözések problémáját, viszont ártana azoknak a fiatal felnőtteknek, akik szeretnek vadászni vagy célba lőni.