Trump választási beavatkozással vádolja az ügyészt, Robert Muellert

Donald Trump hétfői Twitter-üzenetében szerencsétlennek és hitelét vesztettnek nevezte Robert Muellert, aki szerinte "dühös demokrata gengsztercsapatával" zűrzavart akar kelteni. Az elnök a The New York Times című lapban a hétvégén megjelent információra utalt, amely szerint Donald McGahn, a Fehér Ház jogi főtanácsadója legalább 30 órás tájékoztatást adott Robert Muellernek arról, hogy az elnök miként reagált az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokra, akadályozta-e az azzal kapcsolatos nyomozást, és gyakorolt-e nyomást Jeff Sessions igazságügy-miniszterre a vizsgálatok lezárása érdekében. A The New York Times úgy tudja: a Fehér Ház nincs teljes mértékig tisztában azzal, hogy McGahn mennyire működött együtt a Mueller-bizottsággal. Mikroblog-bejegyzésében Donald Trump azt írta, hogy a bizottság munkatársai örömüket lelik emberek életének tönkretételében, és nem törődnek a valódi korrupcióval a demokraták oldalán. Az elnök "országos szerencsétlenségnek" nevezte a különleges bizottságot. A Mueller-bizottság nem reagált Donald Trump Twitter-bejegyzésére. Elemzők rámutatnak: az elnök akkor vádolja az őszi választások befolyásolásának kísérletével Robert Muellert és munkatársait, amikor a választási kampány a végső szakaszba érkezve éppen felpörög. Sok politikus és elemző arra számít, hogy a demokraták jelentős győzelmet aratnak, és sok mandátumot hódítanak el a képviselőházban és a szenátusban a republikánusoktól. A kedélyeket borzoló és a választást esetleg befolyásoló fejleményként értékelik elemzők például azt, hogy John Brennan, volt CIA-igazgató vasárnap bejelentette: pert indít Donald Trump ellen, mert az elnök a múlt héten visszavonta a titkosított információkhoz való hozzáférését. A Fehér Ház szerdán jelentette be Brennan tanúsítványának visszavonását, és a szóvivő jelezte, az elnök fontolgatja, hogy visszavonja az Obama-kormányzat más tisztségviselőinek biztonsági engedélyét is. Brennan engedélyének visszavonását több mint egy tucat magas rangú volt hírszerzési vezető, valamint mintegy hatvan alsóbb szintű vezető és elemző bírálta nyílt levélben, hétfőn pedig a külügyminisztérium és a Pentagon 175 volt munkatársa csatlakozott az aláírókhoz. John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó ugyanakkor két vasárnapi interjújában is helyesnek nevezte a döntést, mert szerinte "példa nélkül álló kiszivárogtatásoknak vagyunk tanúi". A Fox televíziónak Bolton még azt is érzékeltette, hogy John Brennan felelős a titkosított információk nyilvánosságra kerüléséért.