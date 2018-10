Trump után kémkedtek a csehszlovákok

Aktát vezetett Donald Trumpról a csehszlovák kommunista állambiztonsági hivatal, a StB. Trump azután került a látókörükbe, hogy 1977-ben feleségül vette a cseh Ivana Zelníckovát – írja a Respekt és a The Guardian.

Az StB rendkívül befolyásosnak tartotta Trumpot, és úgy vélték, komoly politikai ambíciói vannak, mérlegeli az elnökválasztáson való későbbi indulást is. Az Ivana elnevezésű aktát 1978-ban az StB gottwaldovi (ma: Zlín) irodája hozta létre. Később az akta bővítésébe a csehszlovák felderítés is bekapcsolódott. Az első időkben azt szerették volna feltérképezni, milyen kapcsolatai vannak Trumpéknak az amerikai kormányzattal, s milyen gazdasági háttérrel rendelkezik a család. Az első években az StB legfőbb információforrása Ivana édesapja, Milos volt. A Respekt szerint a szülők évente többször is ellátogattak Trumpékhoz, s az USA-ban szerzett ismereteiről az apa mindig részletesen beszámolt az állambiztonságnak.