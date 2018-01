Trump ügyvédje beperelné az elnök volt tanácsadóját

Donald Trump ügyvédje perrel fenyegette meg Steve Bannont, a volt stratégiai főtanácsadót, mert szerinte rágalmazta Trumpot és családtagjait. Bannon nyilatkozott Michael Wolffnak, aki könyvet írt az elnökről. A Fire and Fury: Inside the Trump White House című könyvből a New York Magazine közölt részleteket.

Charles J. Harder ügyvéd felszólította Bannont, hogy hagyjon fel az elnök becsmérlésével és rágalmazásával, és közölte, hogy pert indít ellene rágalmazásért és titoktartási kötelezettsége megszegéséért. Bannonnak még akkor kellett titoktartási kötelezettséget vállalnia, amikor az elnökválasztási kampányban Trump vezető tanácsadója volt. A kampánycsapat tagjai írásban vállalták, hogy megőrzik a tudomásukra jutó bizalmas információkat és nem tesznek negatív megjegyzéseket az elnökjelöltről, családtagjairól vagy a csapatról. Az ABC News meg akarta kérdezni Bannont is, de ő nem válaszolt. Bannon azt mondta Wolffnak, hogy Trump soha nem számított a választási győzelemre, csupán azzal kalkulált, hogy elnökjelöltsége sokat használ majd üzleti ügyeinek. Bannon árulásnak nevezte, hogy Trump veje, Jared Kushner és legidősebb fia, ifjabb Donald Trump oroszokkal tárgyalt a választási kampány idején. Szerinte az orosz beavatkozást és az esetleges összejátszást vizsgáló Robert Mueller különleges ügyész a fián keresztül fogja sarokba szorítani az elnököt, mert az ifjabb Donald a gyenge láncszem, s össze fog roppanni a nyomás alatt. Trump szerint Bannon "nemcsak az állását, hanem az eszét is elveszítette", amikor leváltotta. "Steve Bannonnak semmi köze hozzám vagy az elnökségemhez". Mielőtt főtanácsadó lett, Bannon a szélsőjobbos Breitbart News vezetője volt, és menesztése után oda tért vissza. Bannon vezette szerda este a Breitbart News műsorát a SiriusXM rádióban, és egy betelefonáló hallgatónak azt mondta: "az Egyesült Államok elnöke nagy ember, és én támogatom őt minden megnyilvánulásomban, legyen az vidéki beszéd, írásom a portálon, vagy szereplésem a rádióban".