Trump tanácsa: ne tárgyaljon, pereljen

Az amerikai elnök azt javasolta neki, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások helyett perelje be az EU-t – mondta Theresa May. Donald Trump kétnapos, hivatalos látogatása végén May kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatót pénteken. Az USA elnöke azt mondta: volt egy javaslata az EU-val szembeni magatartásról, de azt May "túlságosan keménynek, talán brutálisnak is" találta. May vasárnap a BBC-nek elmondta, mi volt a javaslat. Trump azt ajánlotta neki, hogy ne tárgyaljon tovább az EU-val, hanem perelje be az uniót. May azt nem mondta el, hogy Trump szerint Londonnak milyen címen kellene beperelnie az EU-t. A kormányfő szerint az Egyesült Királyság folytatja a tárgyalásokat.