Trump szerint ő nyeri meg a következő elnökválasztást is

Az elnök az USA tekintélyét félti. Szerinte az állítólagos orosz beavatkozás vizsgálata rossz fényt vet az Egyesült Államokra. Donald Trump a The New York Timesnak adott interjút.

Az elnök floridai golfklubjában készült beszélgetésben szó esett Kínáról is. Donald Trump csütörtökön a Twitteren nehezményezte, hogy kínai tankerek – dél-koreai sajtóhírek szerint – a nyílt tengeren nyersolajt adtak át észak-koreai hajóknak. Trump most azt mondta, hogy eddig túl puha volt a kínai-amerikai kereskedelmi kérdésekben, mert azt remélte, hogy Kína majd nyomást gyakorol Phenjanra, hogy adja fel az atomfegyver-programját. De "Észak-Koreába nyersolaj érkezik. Nem ez volt a megállapodás" – mondta Trump, és felvetette, hogy akár agresszív kereskedelmi lépések is jöhetnek Kínával szemben. "Ha nem segítenek nekünk Észak-Koreával, akkor megteszem azt, amit mindig is mondtam" – mondta. "Nukleáris fenyegetettségben élünk és ez Kínának sem jó."

Trump részletesen beszélt az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokról. Azt nem vetette fel, hogy a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottságnak be kellene fejeznie a munkáját, de többször kijelentette, hogy az elnökválasztási kampányban "nem volt összejátszás" a csapata és az oroszok között. Szerinte a vizsgálat "rossz fényt vet az országra és nagyon rossz helyzetbe hozza az országot". Az elnök úgy hiszi, hogy Muellerék tisztességesen járnak el vele. Az Oroszországgal való esetleges összejátszást a demokraták találták ki, hogy "félrevezessenek, ravaszkodjanak, kifogást találjanak a választás elvesztésére" – mondta. Szerinte "mindenki tudja", hogy munkatársai nem játszottak össze az oroszokkal, és "az igazi sztorik" a demokratákról szólnak, akik a 2016-os kampányban oroszokkal dolgoztak együtt. A vizsgálóbizottság vajon foglalkozik-e Tony Podesta lobbistával? – kérdezte Trump. Tony Podesta testvére, John volt Hillary Clinton kampányfőnöke volt. Tony Podesta Oroszországnak dolgozó lobbicége ellen jelenleg is vizsgálat folyik. "Mi történt Podestával? Bezárta a céget, otthagyott mindent, és azóta sem hallunk róla" – mondta Trump. Arra a kérdésre, hogy újraindítja-e a vizsgálatot Clinton e-mailjeinek ügyében, Trump azt mondta, hogy "abszolút jogom van azt csinálni az igazságügyi minisztériumban, amit akarok", de nem vett és nem vesz részt ebben a különleges ügyben, éppen azért, hogy az őt érintő vizsgálatban korrekt módon bánjanak vele. Trump beszélt Paul Manafortról, elnökválasztási kampánya első kampánymenedzseréről is, aki ellen Mueller vizsgálóbizottsága októberben emeltetett vádat adócsalás miatt. A korábban orosz és ukrán politikusoknak tanácsadóként dolgozó Manafortról azt mondta, hogy kampányában csupán rövid ideig dolgozott, de más republikánusoknak, például Ronald Reagan elnöknek vagy John McCain szenátornak sokáig munkatársa volt. Trump hosszasan beszélt Roy Moore republikánus szenátorjelöltről, aki a decemberi alabamai időközi választáson alulmaradt demokrata kihívójával, Doug Jonesszal szemben. Jones választási győzelmét – Moore felülvizsgálati kérelme ellenére – csütörtökön hitelesítették. Trump azt mondta, a republikánus előválasztáson azért nem Moore-t támogatta, mert tudta, hogy elveszti majd a választást. Amikor pedig Moore az előválasztásból győztesen került ki, azért állt mellé, mert úgy érezte, hogy a republikánus jelöltet kell támogatnia. Trump az interjúban azt mondta, szerinte a következő elnökválasztást is ő nyeri meg.