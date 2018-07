Trump szerint az újságíró a nép ellensége

A The New York Times tulajdonosa szerint veszélyes és káros Donald Trump viselkedése a médiával.

Donald Trump elnök viselkedése a médiával "veszélyes és káros" - szögezte le vasárnap kiadott közleményében Arthur Gregg Sulzberger, a The New York Times kiadója és többségi tulajdonosa. A közleményből kiderül, hogy Sulzberger néhány nappal ezelőtt találkozott Donald Trump elnökkel, akinek ki is fejtette az álláspontját. Sulzberger a szerkesztőségi állásfoglalásokat és vezércikkeket publikáló rovat vezetője, James Bennet társaságában tett látogatást az elnöknél. Internetes oldalán a The Washington Post című lap közölte: a találkozót július 20-án tartották, a The New York Times szóvivőnője Twitter-bejegyzése szerint a Fehér Ház kérésére.