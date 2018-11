Trump: sokkal korábban is el lehetett volna kapni bin Ladent

Az interjúban Trump a 2014-ben visszavonult McRaven admirálist Hillary Clinton akkori külügyminiszter (későbbi demokrata elnökjelölt) "rajongójának" és Barack Obama akkori elnök "támogatójának" nevezte, és őt okolta azért, hogy bin Ladent nem találták meg korábban. „Pakisztánban élt a katonai akadémia mellett, Pakisztánban mindenki tudta róla, hogy ott van” - fogalmazott az amerikai elnök. Oszama bin Ladent, az al-Kaida terrorszervezet vezetőjét 2011. május 2-án likvidálta egy kis létszámú amerikai kommandós alakulat, s mint az akcióban részt vevő egyik katona későbbi könyvéből kiderült, rövid tűzharcban végeztek vele. Barack Obama elnök rendkívüli televíziós beszédben jelentette be az akciót. Trump az interjúban kitért Pakisztán szerepére is, kifogásolva, hogy a korábbi amerikai adminisztráció a terrorizmus elleni háborúra is hivatkozva jelentős összegekkel támogatta Iszlámábádot. McRaven, aki korábban már bírálta Trump elnököt, hétfőn a CNN hírtelevíziónak azt mondta: rajongója mind George W. Bushnak, mind Barack Obamának, mindkét elnök idején szolgálatot teljesített. "Csodálom mindazon elnököket, párt-hovatartozásuktól függetlenül, akik megadják a hivataluknak járó tiszteletet, és akik ezt a hivatalt arra használják fel, hogy emberpróbáló időkben egyesítsék a nemzetet" - fogalmazott a visszavonult tábornok a CNN-nek adott interjújában. Leon Panetta, aki a bin Laden elleni akció idején a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője, majd később az Obama-kormányzat védelmi minisztere volt, közleményt adott ki, amelyben "nevetségesnek" minősítette Trump állításait. Leszögezte, hogy az elnök bocsánatkéréssel tartozik McRaven admirálisnak és mindazoknak, akiknek szerepük volt bin Laden felkutatásában és likvidálásában. Panetta hangsúlyozta: Trump megjegyzései azt jelzik, hogy az elnök "nincs tisztában a hadsereg és a hírszerzés működésével". Fran Townsend, George W. Bush kormányzatának terrorelhárítással foglalkozó fehér házi tanácsadója Twitter-bejegyzésben minősítette "gusztustalannak" Trump megjegyzéseit. Donald Trump a vita láttán "ráerősített" vasárnapi megjegyzéseire: hétfőn Twitter-bejegyzésekben tért vissza a témára. Egyikben azt írta, hogy "természetesen sokkal korábban el kellett volna fogni bin Ladent", ahogyan erre ő az egyik könyvében is utalt, közvetlenül a Világkereskedelmi Központ tornyai elleni terrortámadás előtt. "Pakisztánnak dollár-milliárdokat fizettünk, és soha nem mondták meg nekünk, hogy (bin Laden) ott él. Őrület" - írta az elnök. Egy másik mikroblog-bejegyzésében szintén Pakisztánról írt, de Afganisztánt is megemlítve. Ismét azt hangoztatta, hogy ezek az országok dollár-milliárdokat kaptak az Egyesült Államoktól, de cserében nem adtak semmit. „Ennek vége” - szögezte le. Hétfőn a Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) védelmébe vette az elnök McRaven admirálisra tett megjegyzéseit. Az RNC Twitter-bejegyzésben szögezte le, hogy az admirális Hillary Clinton alelnökjelöltjei között szerepelt, tehát "nehezen nevezhető politikamentes személynek".