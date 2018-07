Trump mégis bízik a hírszerzőiben – visszakozott az elnök

– mondta Donald Trump. Az elnök a Fehér Házban találkozott a kongresszusi törvényhozókkal, és lényegében visszavonta helsinki nyilatkozatát. Azt mondta, elfogadja az amerikai hírszerző közösség megállapításait, hogy Oroszország beavatkozott a két évvel ezelőtti elnökválasztásba.

A tanácskozás zárt ajtók mögött zajlott, de Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője lehetővé tette néhány újságírónak, hogy az egyeztetések kezdetén jelen legyen. Az elnök a törvényhozóknak azt mondta: Helsinkiben "rosszul fejezte ki magát". Nem azt akarta mondani, hogy nincs oka azt hinni, hogy Oroszország "nem avatkozott be" a 2016-os elnökválasztási folyamatba, hanem ennek ellenkezőjét. Ám a rosszul fogalmazó elnök továbbra is úgy gondolja, hogy a beavatkozások nem befolyásolták a választások eredményét. A 2018 őszén tartandó, úgynevezett félidős választásokon kormánya mindent megtesz a választási rendszer biztonsága érdekében és agresszívan megsemmisít majd minden beavatkozási kísérletet – mondta. Szerinte az amerikai-orosz viszony nagyon rossz, de a helsinki találkozón javult, és a jövőben tovább javulhat. Az elnök szerint egyes konfliktusok megoldásában sikerült haladást elérni: a nukleáris fegyverek világszerte történő visszaszorítását, Észak-Koreát, Izrael biztonságának ügyét, Szíriát és Iránt említette. Reméli, hogy Irán "egy napon hív majd bennünket, és talán kötünk egy új megállapodást, de az is lehet, hogy nem". Észak-Koreáról azt mondta, "nem kell sietni, van időnk".