Trump megint leváltotta nemzetbiztonsági főtanácsadóját

Trump csütörtökön Twitter-üzenetben jelentette be McMaster menesztését, illetve Bolton kinevezését. Az amerikai elnök mikroblogján azt írta, hogy Bolton 2018. április 9-én veszi át Herbert McMaster teendőit a tisztségben. Mint írta, McMaster "kiváló munkát nyújtott és mindig is barátom marad". "Köszönettel tartozom Donald J. Trump elnöknek a lehetőségért, hogy nemzetbiztonsági tanácsadóként szolgálhattam őt és népünket" - olvasható McMaster közleményében. Hozzátette: a nyártól kezdődően kérvényezi a nyugdíjazását a hadseregtől és visszavonul a közszolgálattól. A Fehér Ház egy névtelenül nyilatkozó illetékese hangsúlyozta, hogy McMaster távozása közös megállapodás alapján történt. Bolton a többi között arról ismert, hogy újfent javasolta katonai erő bevetését Iránnal és Észak-Koreával szemben, illetve keményebb fellépést sürgetett Oroszországgal szemben. A republikánusokhoz közelálló Fox News hírtelevíziónak csütörtökön adott interjújában Bolton kiemelte: szerepét abban látja, hogy "őszinte közvetítőként" a választási lehetőségek széles körét tárhassa az amerikai elnök elé. Emellett hangsúlyozta a szabad véleménycsere fontosságát is Trump tanácsadói között. A 69 éves Bolton megosztó figurának számít a washingtoni külpolitikai körökben - írja a Reuters. Bolton korábban Ronald Reagan, George H.W. Bush és George W. Bush republikánus elnökök kormányaiban szolgált. Az utóbbi években pedig konzervatív sajtókommentátorként többször is hevesen támadta a phenjani rezsim nukleáris fegyverkezését, valamint az iráni nukleáris programról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodást, Trumphoz hasonlóan. A volt ENSZ-nagykövet személyében Trump immáron a harmadik nemzetbiztonsági tanácsadóját nevezte ki 14 hónapos hivatali ideje alatt. A Reuters továbbá megjegyzi, hogy a múlt héten felmentett Rex Tillerson külügyminiszter távozásával és a szintén keményvonalasnak számító Mike Pompeo kinevezésével a külügyi tárca élére Bolton a Trump-adminisztráció egy olyan nemzetbiztonsági csapatához csatlakozik, amelyben egyre többen vannak az amerikai unilaterális hatalomgyakorlás hívei.