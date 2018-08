Trump megint a kritikus sajtót támadja

Miközben a republikánusokhoz közelálló és magát az elnököt alig-alig bíráló Fox televíziót dicsérte, Trump azt állította: az MSNBC Morning Joe című reggeli magazinját alig nézik, a CNN pedig - amelyet a hamis hírek CNN-jének nevezett - szerinte "nagyon gyöngén" teljesít. "Túl sok benne a gyűlölet és a pontatlan történet" - fogalmazott. Trump többé-kevésbé rendszeresen bírálja és támadja a neki nem tetsző, őt bíráló sajtóorgánumokat. Nem csupán mikroblog-bejegyzéseiben foglalkozik velük, hanem interjúkban vagy politikai nagygyűléseken, választási rendezvényeken is. A sajtóhoz való viszonya lényegében a 2016-os választási kampány eleje óta rossz, noha korábban üzletemberként és televíziós show vezetőjeként maga is állandó szereplője volt a médiának. A napokban a The New York Times kiadója és többségi tulajdonosa, Arthur Gregg Sulzberger - miután a Fehér Házban találkozott Trumppal - közleményben leszögezte, hogy az elnök viselkedése a médiával több okból is "veszélyes és káros". Részben azért, mert a kiadó szerint külföldön egyes rendszerek az ő retorikájával élnek az újságírók elnyomásának igazolására, részben pedig azért, mert az Egyesült Államokban aláássa a demokratikus elveket és a sajtó szabadsága iránti elkötelezettséget. Csütörtökön az ENSZ szólásszabadságért felelős jelentéstevője, David Kaye emelte fel szavát Genfben az amerikai elnök sajtóval szembeni támadásai ellen. David Kaye a nemzetközi emberi jogi ügyekkel és sajtószabadsággal foglalkozó Edison Lanza jogásszal közösen kiadott közleményben leszögezte: Trump média elleni támadásai megsértik a sajtószabadság alapvető normáit és azzal a kockázattal járnak, hogy valódi erőszakot szítanak újságírók ellen.