Trump meghátrált, Melania a határra látogatott

Donald Trump amerikai elnök feleségét a sajtó egy része méltatlankodva fogadta, hogy olyan dzsekit viselt, amelynek a hátán "Engem igazán nem érdekel. Téged?" felirat olvasható. Stephanie Grisham, a first lady szóvivője rögtön közleményben jelezte: a Zara divatház modellje "egyszerű dzseki, nincs rejtett üzenete". A sajtófőnök hozzátette: a látogatás a fontos, és reméli, hogy "a sajtó nem a ruhára összpontosítja figyelmét". Melania Trump egy nappal azt követően látogatott a dél-texasi McAllen településre, hogy Donald Trump aláírta az illegális migránscsaládok szétszakítását megakadályozó elnöki rendeletet. "Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a gyermekek a családjaik nélkül vannak itt, és szeretném megköszönni a kemény munkát, az együttérzést és azt a kedvességet, ahogyan ezekkel a gyermekekkel bánnak" - fogalmazott Melania Trump, amikor a gyermekek gondozóival találkozott. A kerekasztal-beszélgetésen a first lady az iránt érdeklődött, hogy milyen fizikai és lelki állapotban vannak a gyerekek, hányszor beszélnek telefonon a szüleikkel, és milyen ellátásban részesülnek. McAllenben jelenleg 58 gyermekre vigyáznak. A Politico című lap értesülései szerint Melania Trump a Fehér Házban a színfalak mögött keményen érvelt a migráns családok szétszakítása ellen, és a problémát külön megvitatta férjével is. A first lady vasárnap közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy "gyűlöli azt látni, hogy gyermekeket elszakítanak a családjuktól", valamint kétpárti együttműködésre szólított fel a megoldás érdekében. Közben Donald Trump csütörtökön a kormányülés előtt újságíróknak azt mondta: nem áll szándékában könnyíteni a bevándorlási politikán. "Ha megszüntetnénk a 'nulla toleranciát', milliók jelennének meg a határokon" - fogalmazott.