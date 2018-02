Trump még nem adta meg ügyvédjének a pornósztárnak kifizetett pénzt

Saját pénzéből fizetett 130 ezer dollárt a pornószínésznőnek, akivel Donald Trump állítólag szexuális kapcsolatot létesített – írta közleményében az elnök ügyvédje. Michael Cohen a The New York Timesnak küldött nyilatkozatban azt írta, hogy a kifizetett összeget Trump nem térítette meg neki sem a holdingja vagyonából, sem az elnökválasztási kampánya terhére. "A Stephanie Cliffordnak történt kifizetés törvényes tranzakció volt, és nem hozzájárulás a kampányköltségekhez" – írta Cohen. A The Wall Street Journal januárban írta meg, hogy Cohen 2016 októberében adta át a pénzt Cliffordnak. A pornóiparban Stormy Danielsként ismert nőnek azért fizettek, hogy a választási kampányban ne beszéljen a kapcsolatról.