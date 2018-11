Trump már hetekkel ezelőtt szavazott

Donald Trump családja és barátai körében a Fehér Házból figyeli a fejleményeket – írta közleményében Sarah Huckabee Sanders, az elnök szóvivője. Az elnök az elmúlt hat nap alatt nyolc államban tizenegy kampányrendezvényen vett részt, és még hétfőn is három államban három gyűlésen kampányolt republikánus szenátorok és kormányzójelöltek mellett.

Több rendezvényen is azt mondta, a voksolás az elnökségéről szóló népszavazás lesz. "Így vagy úgy, de rólam szavaznak kedden" – mondta Indianában. Az elnök már hetekkel ezelőtt szavazott – írja a BBC. Trump egyike annak a több mint 33 millió amerikainak, akik éltek a lehetőséggel, hogy a választás napja előtt szavazhat, vagy akár levélben is elküldheti a voksát. Négy évvel ezelőtt 20.6 millió választó szavazott korábban, a növkedés tehát jelentős. Hillary Clinton a Twitteren azt írta: "az elmúlt két évben azt láttuk, hogy ez a kormányzat támadást indít demokratikus intézményeink és értékrendünk ellen. Ma kimondjuk, hogy elég!"