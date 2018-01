Trump lemondhat a mexikói fal felépítéséről

John Kelly a kongresszusban a spanyolajkú törvényhozókkal találkozva azt mondta, hogy Donald Trump kész a fiatalkorú bevándorlók státuszának rendezésére. A zártkörű tanácskozás után Ruben Gallego demokrata képviselő azt mondta: Kelly szerint Trump választási kampányban megfogalmazott álláspontjai az amerikai-mexikói határon építendő falról tájékozatlanságon alapultak. Kelly később megerősítette, hogy valóban szó volt erről. "A kampányokban mindenki mond dolgokat, amelyekről kiderül, hogy talán nem az információk teljes körén alapulnak." A kampány és a kormányzás két különböző dolog és "az elnök nagyon, nagyon rugalmas a lehetséges határokat illetően". Trumpról azt mondta, hogy "nagyon határozott fejlődési folyamaton ment keresztül" Afganisztántól a déli határon felépítendő falig sok területen". "Nagyon határozottan megváltozott az álláspontja a DACA-programot és a határon építendő falat illetően is" – mondta Kelly. A DACA-programot Barack Obama elnöki rendelettel hívta életre, és az a kitoloncolástól védi a csak álmodozóknak nevezett fiatal bevándorlókat, azt a mintegy 700-800 ezer fiatalt, akit gyermekként illegális bevándorló szüleik hoztak az USA-ba, ott nőttek fel. A DACA lehetőséget ad számukra a legális munkavállalásra is. Trump a választási kampányban a DACA-program eltörlését ígérte, majd tavaly tavasszal bejelentette, hogy gondjukat egy átfogó bevándorlási reform keretében kell rendezni. Ehhez 2018 márciusáig adott határidőt a kongresszusnak. Kelly a Politico szerint a spanyol ajkú törvényhozóknak így fogalmazott: "ha itt az a szándék, hogy a DACA által védett, mintegy 700 ezer fiatal meghatározatlan ideig jogszerűen az Egyesült Államokban maradjon, az Egyesült Államok elnöke is éppen ezt akarja". Kelly szavait általános megelégedettség fogadta a spanyol ajkú politikusok körében. Luis Gutierrez, Illinois állam képviselője azt mondta: sokkal bizakodóbb, mint korábban bármikor. "Szerintem a demokratáknak egyértelműen azt kellene mondaniuk, hogy mi meg akarjuk adni nektek a biztonságos határokat, ti pedig adjátok nekünk a mi álmodozóinkat." Kelly optimistán nyilatkozott, azt mondta, "nincs kétsége", hogy meglesz a megállapodás a kongresszusban a DACA-programról. A demokraták a kormányzat működésének finanszírozásáról szóló törvény megszavazását ahhoz kötötték, hogy a törvénytervezet tartalmazza a DACA-megállapodást is. A törvényt péntekig meg kell szavazni, ellenkező esetben leállnak a kormányhivatalok és a tisztviselők sem kapnak fizetést, mert nem lesz miből finanszírozni a kormányzati munkát.