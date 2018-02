Trump lánya nem találkozott az Észak-Koreai küldöttséggel

Donald Trump lánya, aki fizetés nélkül látja el az elnöki tanácsadói tisztséget, Washingtonba utazott az amerikai küldöttséggel, amelynek tagjai között volt Allison Hooker nemzetbiztonsági tisztviselő is - számolt be az Egyesült Államok szöuli nagykövetségének egyik munkatársa. Hozzátette, hogy Ivanka Trump nem találkozott észak-koreaiakkal. Úgy tűnik, hogy a kíséretében lévő nemzetbiztonsági tisztviselő sem folytatott semmilyen megbeszélést. A phjongcshangi téli olimpia záróünnepségére Phenjan magas rangú delegációt küldött, amelyet Kim Jong Csol, az Észak-Koreai Munkáspárt központi bizottságának alelnöke, a Korea-közi kapcsolatok északi főmegbízottja vezette. Korábban olyan találgatások láttak napvilágot, hogy lehetséges egy találkozó a téli olimpia apropójából Dél-Koreában tartózkodó amerikai és észak-koreai küldöttség között. Mun Dzse In dél-koreai államfő ugyanakkor vasárnap Phjongcshangban fogadta az észak-koreai delegációt. A találkozó, amelyet nem jeleztek előre, egy óra hosszat tartott. Észak-Korea vasárnap azzal vádolta meg a Donald Trump elnök vezette amerikai kormányzatot, hogy a Phenjan ellen bevezetett legutóbbi, a korábbiaknál szigorúbb gazdasági szankciókkal fokozza a háborús válság szintjét. Történt az annak ellenére, hogy az olimpia okán Korea-közi párbeszéd kezdődött. Phenjan szerint az Egyesült Államok a büntetőintézkedésekkel konfrontációt provokál a Koreai-félszigeten.