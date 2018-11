Trump: különleges érdekcsoportok segítették a demokratákat

A republikánus párti Trump igyekezett kisebbíteni pártja képviselőházi veszteségeit, hangsúlyozva, hogy évtizedek óta a legnehezebb helyzetben volt a Republikánus Párt, hiszen nagyon sokan most vonultak vissza a politikától. Utalt arra is, hogy az ellenzéki demokraták győzelmét segítették a nagy adományozók és - ahogyan fogalmazott - egyes "különleges érdekcsoportok". A 2018-as félidős választások "történelmi kihívást " jelentettek - szögezte le. A választás eredményeire kitérve Donald Trump megismételte a reggeli Twitter-bejegyzésében megfogalmazott véleményét: azok a republikánusok vesztettek, akik nem fogadták el az általa fémjelzett politikát. Megjegyezte: a szavazók "egyértelműen megfeddték" azokat a demokrata szenátorokat, akik Brett Kavanaugh főbíró kinevezése ellen voksoltak. Hangsúlyos elismeréssel szólt a képviselőház várható elnökéről, Nancy Pelosi demokrata párti politikusról, dicsérve a kaliforniai politikus eddigi munkásságát. A sajtóértekezleten később is - újságírói kérdésekre válaszolva - dicsérte Pelosi tehetségét. Az elnök hangsúlyozta: egyetért Nancy Pelosival, aki kedd este együttműködést és egységet sürgetett. Az elnök úgy fogalmazott: "csodálatos lehetőségek" nyílnak majd a kétpárti együttműködésre. Példaként az egészségbiztosítási törvényt, vagy a gyógyszerárak korlátozásáról szóló megállapodást említette. Fontosnak mondta a kétpárti megállapodást az infrastrukturális beruházásokról is. Trump hangsúlyozta, hogy a két pártnak muszáj együttműködnie a határok biztonságának biztosításában, kiállt az amerikai-mexikói határra tervezett fal megépítése mellett, sőt, korábbi álláspontjától eltérőn szorgalmazta az együttműködést környezetvédelmi kérdésekben is. "Számomra rendkívül fontos a környezetvédelem" - szögezte le. Kérdésre válaszolva Trump megismételte: nem volt semmiféle összejátszás oroszokkal a 2016-os amerikai elnökválasztás idején. Leszögezte: bármikor feloszlathatta volna a kampánycsapata munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottságot, de nem tette. Egy másik újságírónak válaszolva hangsúlyozta, hogy most sem áll szándékában feloszlatni a bizottságot, végezze csak tovább a munkáját, ő azonban szeretne ebből kimaradni. "Szégyen és zavarba ejtő ez az ország számára" - fogalmazott, és megismételte korábbi álláspontját, miszerint a Mueller-bizottság tevékenységét összeférhetetlenségi tényezők is befolyásolják.