Trump kitiltja a mobiltelefonokat a Fehér Házból

A jövő héttől sem a látogatók, sem az ott dolgozók nem vihetik be saját mobiltelefonjaikat a Fehér Ház nyugati szárnyába, ahol az ovális iroda is található - mondta Sarah Huckabee Sanders szóvivő. "A Trump-kormány számára kiemelt fontosságú a Fehér Ház műszaki rendszereinek védelme és biztonsága" - mondta.

Donald Trump elnököt hivatalba lépése óta idegesíti, ha információk szivárognak ki a Fehér Házból. Steve Bannont, a menesztett stratégiai főtanácsadóját is azzal vádolta meg, hogy "téves információkat szivárogtatott, hogy fontosabbnak tűnjön valódi jelentőségénél".