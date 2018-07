Trump kéri a pénzt a NATO-szövetségesektől

Trump arra is figyelmeztette országa szövetségeseit, hogy amennyiben a befizetések tekintetében nem következik be változás, az Egyesült Államok átgondolhatja katonai szerepvállalását az európai kontinensen.

Donald Trump amerikai elnök levélben figyelmeztette az Egyesült Államok egyes NATO-szövetségeseit, hogy nem teljesítették befizetési kötelezettségeiket - jelentette internetes kiadásában kedden a The New York Times című lap. A lap birtokába jutott az a levél, amelyet az amerikai elnök egyes NATO-tagországok vezetőihez - köztük Angela Merkel német kancellárhoz, Justin Trudeau kanadai kormányfőhöz, Belgium és Norvégia vezetőihez - intézett. A levélben Donald Trump főként a német kancellárt ostorozza, azt állítva, hogy befizetései elmaradásával Berlin "jóváhagyja más szövetségeseknek, hogy szintén ne teljesítsék katonai kiadásaikra vonatkozó kötelezettségeiket". Trump szerint ugyanis a NATO-tagok "példaként" tekintenek Németországra. Trump arra is figyelmeztette országa szövetségeseit, hogy amennyiben a befizetések tekintetében nem következik be változás, az Egyesült Államok átgondolhatja katonai szerepvállalását az európai kontinensen.