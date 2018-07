Trump gyorsan újratárgyalná a NAFTA-t

Donald Trump amerikai elnök levélben sürgette Andrés Manuel López öt az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) gyors újratárgyalására.

Az amerikai elnök azzal érvelt, hogy a megállapodás sok munkahelyet teremt majd mindkét országban. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a tárgyalásokat a korábbiaktól "nagyon eltérő" mederbe kell terelni. A július elsején megválasztott, de csak december elsején hivatalba lépő mexikói elnöknek Trump ismételten megerősítette, amit a választások utáni gratuláló telefonbeszélgetésében is mondott: szoros együttműködést szeretne López Obradorral "egy nagyszerű amerikai-mexikói kapcsolat kialakítása érdekében". Trump levele tulajdonképpen válasz volt López Obrador korábban hozzá intézett levelére. Abban az elemzők által békülékeny hangúnak minősített üzenetben a mexikói politikus leszögezte: készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson a mexikói-amerikai kapcsolatokban, és "közös utat" nyissanak a kereskedelmi, migrációs, gazdaságfejlesztési és biztonsági kérdések terén. A levélben viszonylag részletesen beszámolt leendő kormányzata elképzeléseiről is, és a többi között felvázolt egy, a közép-amerikai országokat is magában foglaló fejlesztési tervet, amely a munkahelyteremtést és a határvédelem erősítését szolgálná. "Minden készen áll társadalmaink kapcsolataiban az együttműködésen és felvirágzáson alapuló új fejezethez"- írta López Obrador. A levelet vasárnap hozták nyilvánosságra Mexikóvárosban, de már július 13-án átadták egy Mexikóban tárgyaló amerikai küldöttségnek. Az üzenet végén López Obrador azt írta: "Engem bátorít az a tény, hogy mindketten tudjuk, hogyan kell valóra váltani azt, amit mondunk, és mindketten sikeresen néztünk szembe a viszontagságokkal. Sikerült a szavazóinkat és az állampolgárokat a középpontba helyezni, és elmozdítani a politikai elitet" - hangsúlyozta. Csütörtökön Washingtonban kerül sor az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény újratárgyalásának új fordulójára. A mexikói küldöttséghez csatlakozik majd López Obrador egyik képviselője is.