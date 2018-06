Trump és Kim Dzsong Un is Szingapúrban van már

Kim a kínai légitársaság repülőgépén utazott, amely közép-európai idő szerint fél 9 után ért földet a Csangi reptéren. Az észak-koreai vezetőt a St. Regis Hotelbe vitték, ahol küldöttsége megszáll. "Szingapúr szerepe bevonul a történelembe, ha sikeres lesz a csúcstalálkozó Trumppal" - jelentette ki Kim megérkezését követően. Az észak-koreai vezetőt kíséretével a nap folyamán Li Hszien Lung szingapúri miniszterelnök fogadta az elnöki palotában. A phenjani rezsim vezetőjét a húga, Kim Jo Dzsong, valamint Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt központi bizottságának alelnöke, Kim Szu Gil, a hadsereg politikai bizottságának vezetője, illetve Ri Jong Ho külügyminiszter is elkísérte. A találkozón Kim megköszönte Szingapúrnak, hogy magára vállalta a házigazda szerepét, és hangsúlyozta: "az egész világ figyelme a Kim Dzsong Un és az Amerikai Egyesült Államok történelmi csúcstalálkozójára irányul". Li Hszien Lung, akit a The Straits Times című napilap idézett, reményét fejezte ki, hogy az Észak-Koreával folytatott kereskedelem ismét fellendül, amint a kommunista állammal szemben elrendelt ENSZ-szankciókat eltörlik. "Vannak lehetőségek, de ez időbe fog telni" - mondta a városállam kormányfője. Szingapúr Észak-Korea hetedik legfontosabb kereskedelmi partnere volt, de tavaly a világszervezet büntetőintézkedéseivel összhangban megszakította a gazdasági kapcsolatokat. Időközben Donald Trump repülőgépe is leszállt Szingapúrban. Az Air Force One fedélzetén az amerikai elnököt elkísérte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó, John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Sarah Huckabee Sanders fehér házi szóvivő is. A városállam külügyminisztériumának tájékoztatása szerint Trump hétfőn készül tárgyalni Li Hszien Lunggal. Az amerikai elnök még Kanadában arról beszélt újságíróknak, hogy bármilyen megállapodás Kimmel a "pillanat hatása alatt" fog létre", amivel csúcstalálkozójuk bizonytalan végkimenetelére utalt. A phenjani vezető június 12-én találkozik Trumppal a Sentosa szigetén található Capella Hotelben. A történelmi jelentőségű összejövetelen először ül tárgyalóasztalhoz hivatalban lévő amerikai elnök az észak-koreai vezetővel. A megbeszélés központi témája a Koreai-félsziget atommentesítése lesz, amelynek egyik első lépése, hogy Phenjan feladja atomprogramját. A tárgyalások ütemtervét ismerő egyik névtelenséget kérő tisztségviselő szerint a keddi találkozó Kim és Trump között helyi idő szerint reggel kilenc órakor kezdődik. Az illetékes szerint az észak-koreai vezető helyi idő szerint még aznap délután kettő órakor készül elhagyni Szingapúrt. Hozzáfűzte: Kim elutazásának terve még nincs kőbe vésve.