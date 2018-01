Trump: Bannon elveszítette az eszét

Donald Trump szerint korábbi stratégiai főtanácsadója, Steve Bannon "nemcsak az állását, hanem az eszét is elveszítette". Az elnök arra reagált, hogy a a New York Magazine részletekt közölt Michael Wolff új könyvéből, amelyben megszólalt Bannon is. A Tűz és düh: Trump Fehér Háza belülről című könyvben Bannon azt mondta, hogy Trump soha nem számított győzelemre, csupán azzal kalkulált, hogy elnökjelöltsége sokat használ majd üzleti ügyeinek és "feltáratlan lehetőségeket rejt magában". Bannon árulásnak nevezte, hogy az elnök veje, Jared Kushner és legidősebb fia, ifjabb Donald Trump a választási kampányban találkozott az oroszokkal. "Steve Bannonnak semmi köze sem hozzám, sem az elnökségemhez" – mondta. Szerinte Bannon akkor csatlakozott a kampányához, amikor ő már legyőzte republikánus ellenfeleit. A Fehér Ház szóvivője is visszautasította a könyv állításait. Sarah Huckabee Sanders szerint a könyv "tele van jelentéktelen és az elnökkel kapcsolatban nem álló emberek hamis és félrevezető történeteivel". Huckabee Sanders szerint "egy hitvány és fiktív pletykakönyvben való közreműködés csak szomorú és elkeseredett kísérlet arra, hogy a résztvevők azt szeretnék, vegyék észre őket". Bannon már korábban is magára haragította Trumpot. Legutóbb decemberben, amikor a Vanity Fair hosszas Bannon-portrét közölt, és ebben a volt tanácsadó bírálta Trump lányát, Ivankát és férjét, a Fehér Ház főtanácsadójává kinevezett Kushnert.