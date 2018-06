Trump: az illegális bevándorlás szörnyű dolog

Mexikó semmit sem tesz, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a menekültprobléma megoldásában, és nem állítja meg az amerikai határ felé tartó migránsokat – mondta Donald Trump. Az elnök szerint a migránsok "Mexikón keresztül jönnek, Mexikó semmit sem tesz értünk, pedig megállíthatnák őket, nagyon, nagyon szigorú törvényeik vannak". Trump szerint a sajtó segíti a "bűnöző migránsokat".

Az elnök védelmébe vette a gyakorlatot, hogy a gyermekeket elválasztják a szüleiktől. Azt mondta, "nem akarja, hogy a gyermekeket elvegyék a szüleiktől", de erre szükség van, mert a szülők ellen tiltott határátlépésért pert indítanak. Az elnök szerint szükséges büntetőpert indítani. Meg akarja oldani a határon kialakult válságot, ezért felhatalmazást ad és erőforrásokat biztosít a határvédelmi szerveknek, hogy "az illegálisan érkező migránscsaládokat a gyermekeikkel együtt tarthassák fogva". Trump nemsokára megnyirbálja azon országoknak nyújtott amerikai segélyeket, ahonnan nagy lélekszámban kelnek útra migránsok. Ezt áprilisban Honduras esetében már megígérte, májusban pedig azt mondta, hogy készülőben van a tervezet a segélyek visszatartására. Keddi beszéde végén az elnök széles mozdulatokkal átölelte a pódium szélén álló amerikai zászlót. Kedden a kora esti órákban a kongresszusban tanácskozik republikánus törvényhozókkal a bevándorlási törvénytervezetről. Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője azt mondta: a republikánusok egyetértenek abban, hogy a törvénytervezetben szerepeljen az illegális bevándorló családok egészének fogva tartása, vagyis a gyermekeket ne válasszák el a szüleiktől. "Megértem az elnököt, aki a probléma megoldására szólított fel bennünket, de ehhez nyilvánvalóan kétpárti egyeztetésre van szükség" – mondta McConnell. Az Egyesült Államokban egyre hevesebb a vita és élesebb kifejezésekkel illetik a migráns családok szétválasztását. Michael Hayden, a CIA volt igazgatója a náci koncentrációs táborokhoz hasonlította az átmeneti befogadó központokat, ezt Jeff Sessions igazságügyi miniszter "némi túlzásnak" minősítette. Kedden 75 volt ügyész – demokraták és republikánusok egyaránt – nyílt levélben kérte az igazságügyi minisztert, hogy ne szakítsák szét a családokat. A first lady, Melania Trump mellett négy volt first lady – Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton és Rosalynn Carter – szintén felemelte szavát a családok szétszakítása ellen. Bush a The Washington Postban megjelentetett cikkében ezt a gyakorlatot az amerikai japánok második világháború idején történt internálásához hasonlította.