Trump az igazságszolgáltatást támadja

A meghallgatás zárt körű volt, az ott elhangzott konkrétumokról a volt FBI-igazgató nem is akart nyilatkozni. Sajtóértesülések szerint a törvényhozók azokról az FBI által elkövetett esetleges hivatali visszaélésekről, törvénytelenségekről faggatták Comeyt, amelyek a 2016-os elnökválasztás idején vélt orosz beavatkozásra vonatkozó vizsgálatok során történhettek. Raja Krishnamoorti demokrata párti törvényhozó a meghallgatás után a sajtónak azt mondta: a hangulat végig feszült volt, Comey a kérdések egy részére - például a Hillary Clinton külügyminiszteri levelezésének vizsgálatát firtatókra - nem válaszolt és szerinte ezt helyesen tette. A demokrata párti politikus azt hangoztatta, hogy a meghallgatáson elhangzottak egybecsengtek azzal, amit Comey a nemrégiben megjelentetett könyvében leírt. Jimmy Gomez kaliforniai demokrata párti politikus arról számolt be: a volt FBI-igazgató a meghallgatáson azt mondta, hogy a Clinton-levelezés és az orosz befolyásolási kísérletek ügyében folytatott vizsgálatot ma sem csinálná másképpen. Az idén nyáron az igazságügyi minisztérium - amely az FBI felügyeletét is ellátja - jelentést tett közzé, amelyben élesen bírálta Comeyt azért, ahogyan a Clinton-levelezés vizsgálatát bonyolította. A tárca végül azonban arra a következtetésre jutott, hogy az FBI-igazgató döntéseit és cselekedeteit nem befolyásolták politikai megfontolások. A sajtókonferencián Comeyt kérdezték Donald Trump péntek délelőtti bejelentéséről is, miszerint William Barrt jelöli igazságügyi miniszternek. James Comey dicsérte a választást, mint fogalmazott: Barr mélyen elkötelezett az igazságügyi tárca integritása mellett.