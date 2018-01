Trump: Amerika az első, de nem az egyedüli

Donald Trump a kereskedelemről azt mondta, az USA nem huny szemet többé a méltánytalan kereskedelmi gyakorlatok felett, és nem hagyhatja, hogy egyes országok mások kárára kizsákmányolják a rendszert.

Támogatja a nemzetközi kereskedelmi együttműködéseket, de szerinte az USA-nak csak akkor szabad részt vennie ezekben, ha a korábbinál kedvezőbb feltételekkel teheti. Trump azt mondta: támogatja a szabad kereskedelmet, de csak akkor, ha az tisztességes és kölcsönös. A Csendes-óceáni Partnerségből (TPP) a szerint hátrányosnak ítélt körülmények miatt lépett vissza, de kész külön-külön tárgyalni a megállapodásban részt vevő országokkal. Azt mondta: a transzatlanti szabadkereskedelmi egyezményről (TTIP) is hajlandó egyeztetni. Számára az amerikaiak érdekeinek képviselete az első – mondta Trump. "Az Egyesült Államok elnökeként mindig Amerika lesz számomra az első, mint ahogy a többi ország vezetőinek is a saját országukat kellene az első helyre sorolniuk." Jelszavát – Amerika az első! – azonban kiegészítette azzal, hogy "de nem az egyedüli". Az amerikai versenyképességet méltatva, és gazdasági eredményeit sorolva elsősorban az adócsökkentésről beszélt. Ennek elfogadtatása volt elnöksége első évének legnagyobb törvényhozási sikere. Trump azt is említette, hogy az amerikai gazdaság növekszik, a tőzsdék szárnyalnak, a munkanélküliség alacsony, sokat csökkent például az afroamerikaiak körében is. Szerinte még soha nem volt jobb lehetőség beruházni az USA-ba, és az ottani gazdasági növekedés a világ többi részére is kedvező hatással van. Az elnök a nemzetközi diplomáciában tett amerikai erőfeszítéseket is méltatta. Szerinte jelentős erőfeszítéseket tesznek az ENSZ-ben, gátat akarnak szabni az észak-koreai rezsim nukleáris fegyverkezésének, és továbbra is azon lesznek, partnereiket meggyőzve elejét vegyék annak, hogy Irán atomfegyverre tegyen szert. Az Iszlám Állam megsemmisítésében elért eredményekről is beszélt, és azt mondta, minden erőfeszítésükkel azon lesznek: Afganisztán nehogy ismét a terroristák fellegvárává váljon. Trump nem mondott semmit az elnöksége első évében sokat vitatott ügyekről, mint a globális felmelegedés vagy a menekültügy. Az elnök a sajtóról azt mondta: amióta elnök lett, ráébredt, hogy mennyire undok és hamis tud lenni a média. Szavait füttyszó kísérte. Trump csaknem húsz éve a hivatalban lévő első amerikai elnök, aki részt vett a davosi Világgazdasági Fórumon. 2000-ben Bill Clinton látogatott el az eseményre, amelyen az idén Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő is részt vett. Az amerikai elnök csütörtök este nagyvállalatok, köztük a Nestlé, az SAP, a Siemens, a Deloitte és a Bayer vezetőivel vacsorázott. A fórumon előtte kétoldalú megbeszéléseket folytatott, nemzetközi kérdésekről beszélt, a közel-keleti konfliktussal kapcsolatban például kilátásba helyezte, hogy felfüggesztik a palesztinoknak szánt segélyeket, ha nem hajlandók visszatérni a tárgyalásokhoz Izraellel, amelynek fővárosaként Trump Jeruzsálemet ismerte el.