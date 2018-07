Az elnök kitartott véleménye mellett, miszerint az amerikai média negatív képet rajzolt a július 16-án tartott orosz-amerikai csúcstalálkozóról. "Amikor a negatív híreket hallják az álhíreket közlő médiától a Putyin elnökkel tartott találkozómról és arról, hogy mindent feladtam, emlékezzenek rá, semmit nem adtam fel, csupán mindkét ország javáról beszélgettünk" - írta mikroblog-bejegyzésében az elnök. Majd hozzátette: "és nagyon jól ki is jöttünk egymással, ami jó dolog, csak nem a korrupt média számára". Az elnököt erőteljes bírálatok érték a múlt héten a helsinki csúcs miatt, amelyen a két elnök a plenáris tárgyalás mellett négyszemközti megbeszélést is folytatott. E megbeszélésen csupán a két elnök és tolmácsaik voltak jelen, és a Fehér Ház nem hozott nyilvánosságra konkrét részleteket az elhangzottakról. Emiatt néhány demokrata párti politikus még azt is felvetette, hogy a kongresszus elé kellene idézni a tolmácsot, hogy beszámoljon az elhangzottakról. Ugyanakkor az amerikai sajtó orosz forrásokra hivatkozva arról írt: Oroszország azt állítja, hogy a négyszemközti megbeszélésen több megállapodás is született. A The Wall Street Journal című lap vasárnap este internetes oldalán közzétett elemzésében a csúcstalálkozó két valószínű témájáról, a szíriai helyzetről és Irán megítéléséről írva idézte Joseph Votel tábornokot, az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának vezetőjét és Dan Coatst, az amerikai hírszerző szerveket összefogó csúcsszervezet, az Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetőjét. Mindketten szkeptikus véleményt fogalmaztak meg. "Figyeltem, hogy Oroszország néhány ügyben mit tett, hát, nem nagyon nyugtat meg" - mondta amerikai újságíróknak Votel tábornok a szíriai rendezés ügyében kötött esetleges megállapodásról. Dan Coats pedig egy Coloradóban rendezett biztonságpolitikai fórumon Iránról szólva leszögezte: az amerikai hírszerzés arra a következtetésre jutott, hogy "Oroszországnak valószínűleg nincs meg az akarata vagy a képessége, hogy kiegyensúlyozza Irán döntéseit és befolyását". Donald Trump hétfőn két további Twitter-bejegyzésben a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottságot kárhoztatta, valamint - a The Washington Post vasárnapi cikkére reagálva - azt állította, hogy az Észak-Koreával folytatott tárgyalások hoztak eredményt, mert - mint írta - "Észak-Korea kilenc hónapja egyetlen rakétát sem lőtt fel és nukleáris kísérletet sem hajtott végre".