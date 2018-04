Trump: a migránsok nőket erőszakolnak meg

Donald Trump már vissza is tért Washingtonba a rendezvényről - ahol az adóreformot népszerűsítette -, amikor az ott elhangzottak részletei kezdtek megjelenni az amerikai sajtóban és azonnal óriási vitát kavartak. A nyugat-virginiai White Sulphur Springsben tartott eszmecserén az elnök, miközben keményebb, szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürgetett az amerikai-mexikói határövezetben, kijelentette: az Egyesült Államok felé igyekvő migránsok karavánjában és a környékén gyakori a nemi erőszak, de "erről nem akarnak beszélni, tehát meg kell változtatnunk a törvényeinket". Trump visszautalt egy 2015-ben, az elnökválasztási kampány kezdetekor tett kijelentésére, amikor a mexikói illegális bevándorlókról azt mondta, hogy "kábítószereket hoznak be, bűnözést hoznak be, nemi erőszakot követnek el, de feltételezem, vannak köztük néhány rendes ember is". Csütörtökön este megerősítette, hogy igaza volt akkor. "Emlékeznek a korábbi megjegyzéseimre, amelyeket a Trump-toronyban tettem? (...) Akkor mindenki azt mondta, hogy az túl kemény volt. Mert hogy a nemi erőszak kifejezést használtam" - fogalmazott. Állításának igazolására Trump nem hozott fel konkrét adatokat és tényeket. A Buzzfeed News hírportál újságírója, aki két hét óta együtt menetel a migránsokkal, Twitter-bejegyzésben reagált az elhangzottakra. "Senkitől nem hallottam, hogy a karavánban vagy a környékén valakit is megerőszakoltak volna" - rögzítette mikroblogjában Adolfo Flores újságíró. Az említett karaván egyébként, amelynek útját egy amerikai székhelyű civil szervezet szervezte, csütörtökön este megérkezett az amerikai-mexikói határ közelébe.