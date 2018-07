Tovább tombol a kanyarójárvány Romániában

Az Adevarul című lap helyszíni riportja szerint a héten a Bákó megyei Cotofaneniben lebonyolított első oltási kampány során - ahol a lakosság átoltottsági aránya alig 4 százalékos volt - csaknem kétszáz gyermek kapta meg a korának megfelelő védőoltást. Sorina Pintea egészségügyi miniszter szerint három orvoscsoport vizsgálta meg a faluban felállított ideiglenes oltásközpontban a szülők által behozott gyerekeket, és adta be a szükséges oltásokat azoknak, akiknél az nem volt ellenjavallt. A lap által "oltáskommandónak" nevezett akciót a térség más, nagy fertőzési kockázatnak kitett közösségeiben is folytatják. Vasile Barbu, a betegjog-védelmi országos egyesület elnöke szerint fontos, hogy az oltási akció ne csak roma családokra, hanem minden elszigetelten élő, veszélyeztetett kisközösségre kiterjedjen, kizárólag a meggyőzésre alapozva, kényszer vagy más etikátlan módszer alkalmazása nélkül. A román egészségügyi hatóságok azért próbálkoznak azzal, hogy mobil oltásközpontokkal keressék fel a veszélyeztetett közösségeket, mert a tárca által kidolgozott, átfogó oltástörvény-tervezet - amely különböző megszorításokkal és folyamatos tanácsadással akarja rávenni az esetleg ellenkező szülőket arra, hogy ne tagadják meg a hét legfontosabb oltás beadását gyermekeiknek - elakadt a parlamentben. A kétkamarás román parlament szenátusa tavaly októberben csaknem egyhangúlag megszavazta az oltástörvény tervezetét, de néhány nappal később a védőoltások kötelezővé tétele ellen rendeztek tüntetést egyházi és világi egyesületek Bukarestben, élőláncot alkotva a parlament épülete előtt. A törvénytervezet a képviselőház szakbizottságában vesztegel, ahol olyan módosító indítványokat terjesztettek be, amelyek a járványügyi szakemberek szerint hatástalanná tennék a jogszabályt. Milijana Grbic, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) romániai irodavezetője szerint a kanyarójárvány megfékezéséhez és a fertőzéssel szembeni kollektív védettség kialakításához legalább 95 százalékos átoltottsági arányra van szükség. Romániában azt követően robbant ki a kanyarójárvány, hogy 2014-ben a szülők tömegesen kezdték megtagadni gyermekeik beoltását, ráadásul a vakcinaellátás is akadozott. A román hatóságok 2016. szeptember 30-tól kezdődően tekintik járványnak a kanyaró terjedését: ekkorra már 77 százalék alá esett a kanyaró ellen beoltott gyerekek aránya.