Törvényt hoztak az orosz megszállásról Ukrajnában

A szakadár területek reintegrációjáról is rendelkezik a jogszabály.

A kijevi parlament második olvasatban is megszavazta a Donyec-medence reintegrálásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést – amely Oroszországot agresszornak, a szakadár népköztársaságokat pedig ideiglenesen megszállt területeknek minősíti – 280 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. A törvény kimondja, hogy a Donyeck és Luhanszk megye Ukrajnához tartoznak, amelyeket Oroszország illegitim módon megszállt. A törvény elfogadása azt jelenti, hogy Kijev háborúra készül – mondta a szakadár donyecki népköztársaság vezetője. Alekszadr Zaharcsenko Ukrajna nem akarja békésen rendezni a konfliktus, és a törvény a háborúhoz nyújt jogi alapot – írja a Szputnyik. Az orosz állami propagandaadó szerint a törvény felhatalmazza Petro Porosenko elnököt, hogy a fegyveres erőket békeidőben is bevesse, ha helyre kell állítani az ország szuverenitását. A szakadárok szerint ezzel Kijev hadüzenet nélkül is háborút indíthat.