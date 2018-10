Törökországban vonnák felelősségre a Hasogdzsi-ügy gyanúsítottjait

Recep Tayyip Erdogan kifejtette: Fidan egyúttal megkérdezte al-Muadzsibtól, hogy ki küldte Isztambulba a gyilkosság napján, október 2-án a végrehajtókat, valamint, hogy ki az a "helyi kapcsolat", akinek a szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi holttestét állítólag átadták. A török államfő úgy fogalmazott: nem hagyhatjuk tisztázatlanul ezt az ügyet, különben „közös adósai maradunk az emberiségnek”. Az isztambuli főügyészség „előre kitervelt és különös kegyetlenséggel végrehajtott emberölés” bűntette miatt múlt pénteken kérelmezte a 18 gyanúsított kiadatását. Szombaton Ádel al-Dzsubeir szaúdi külügyminiszter azonban kijelentette, hogy a bűnrészes embereket Szaúd-Arábiában fogják bíróság elé állítani. A szaúdi főügyész hétfőre virradóra érkezett Isztambulba, ahol napközben Fidannal tartott megbeszélést. A találkozó 75 percen át tartott. Al-Muadzsib ezt követően vizsgálatot folytatott az isztambuli szaúdi főkonzulátuson, a gyilkosság helyszínén. Miközben Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter hétfőn egy isztambuli sajtótájékoztatón hasznosnak nevezte, hogy a török és a szaúdi főügyész megosztja egymással a két fél párhuzamosan folytatott vizsgálatainak információit, a Yeni Safak török kormányközeli napilap kedden arról írt, hogy bár al-Muadzsib a török hatóságok kezében lévő tárgyi bizonyítékok, hang- és videofelvételek átadását kérte a hétfői találkozó során, kérését visszautasították. Fidan csak a kihallgatott főkonzulátusi alkalmazottak vallomásait osztotta meg kollégájával - számolt be róla a Yeni Safak. A napilap úgy tudja, hogy a szaúdi főügyész - a szaúdi külügyminiszterhez hasonlóan - leszögezte: a 18 gyanúsítottat Szaúd-Arábiában fogják bíróság elé állítani. Al-Muadzsib ugyanakkor megígérte, hogy Rijád "egészséges" eljárást folytat majd a gyanúsítottak ellen és felajánlotta Fidannak, hogy a török hatóságok akár személyesen is figyelemmel követhetik a pert. Az Anadolu török állami hírügynökség keddi jelentése szerint a szaúdi főügyész kedden ismét tárgyalt török kollégájával, ezúttal is nagyjából egy órán keresztül, majd, ahogy hétfőn, ezúttal is a vahhábita királyság isztambuli főkonzulátusára látogatott. A szaúdi monarchiát élesen bíráló 59 éves Dzsamál Hasogdzsit, aki egyebek mellett a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa is volt, október 2-án gyilkolták meg, az után, hogy bement országa isztambuli nagykövetségére, hogy a török menyasszonyával való házasságkötéséhez szükséges iratokat beszerezze. Rijád először azt mondta, hogy az újságíró élve hagyta el a konzulátust, majd nyomásra beismerte, hogy "dulakodás közben" meghalt, majd újabb, egymásnak ellentmondó magyarázatokkal állt elő. A szaúdi főügyész a múlt héten jelentette ki először, hogy a gyilkosság „kitervelt” volt.