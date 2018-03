Török puccs: nem csitul Ankara haragja

Az érintettek közül 66-an tanárként dolgoztak, amíg a hatalomátvételi incidens után bevezetett, és azóta is tartó rendkívüli állapot keretében el nem bocsátották őket munkahelyükről. A további 72 gyanúsított olyan szakszervezetek vezetője volt, amelyeket szintén gülenista kötődésük miatt az eltelt időszakban az állam megszüntetett. Sokuk feltehetően annak a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programnak is a felhasználója volt, amelyen keresztül a kormány szerint a puccskísérletet előkészítették - írta az Anadolu. A török vezetés a hatalomátvételi kísérletért az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette nemzetközi mozgalmat teszi felelőssé. Gülen tagadja az összeesküvés vádját. Ankara szerint a hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami, valamint a magánszférába, és ebben a folyamatban Gülen egyebek mellett saját iskoláira támaszkodott. A török oktatásügyi minisztérium legutóbbi összesítése szerint a kormány az eltelt időszakban legkevesebb ezer gülenista magániskolát bezáratott. Törökországban az elmúlt közel 20 hónap alatt nagyjából 111 ezer állami alkalmazottat menesztettek, illetve 38 ezret felfüggesztettek állásából, több mint 159 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 48 ezret - köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, üzletembereket, újságírókat és tanárokat - pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a gülenista hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtják, hanem Gülen állítólagos támogatóit is.