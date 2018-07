Török nacionalista motoros bandát tiltott be Németország

Az Osmanen Germania „súlyos fenyegetést jelent az személyes szabadságjogokra és a lakosságra általában” – közölte a belügyminisztérium. A szervezet betiltását az egyesülési törvény előírásaival indokolják, az Osmanen Germania célja és tevékenysége a büntető törvénykönyvbe ütközik. Horst Seehofer belügyminiszter rendelete az Osmanen Germania mind a 16 helyi szervezetére is vonatkozik.

Kedd reggel a banda több tagjánál tartottak házkutatást Rajna-vidék-Pfalz, Baden-Württemberg és Hessen tartományokban, valamint Bajorországban. Seehofer szerint a szövetségi és tartományi hatóságok egyaránt szigorúan fellépnek a szervezett bűnözés minden formája ellen, és ez a motoros bandákra is vonatkozik. „Aki elutasítja a jogállamiságot, az ne számítson tőlünk semmilyen megértésre” – mondta Seehofer. Egy márciusban indított nyomozás tárta fel azokat a jogsértéseket, amelyek alapján az Osmanen Germania betiltása elrendelhető. A vizsgálat célja a motoros banda szervezeti felépítésének, irányításának és a helyi szervezetek közötti együttműködésnek a feltárása volt. Az Osmamen Germania tagjai több támadásért is felelősek, amelyeket baloldali törökök, Recep Tayyip Erdogan török elnök bírálói és azok ellen követtek el Németországban, akiket Ankara Fethullah Gülen iszlamista hitszónok híveinek tart. Az Osmanen Germaniát az Erdogan pártja, az AKP is támogatja.