Toroczkai a pénzről tárgyalna a Jobbikkal

Szeptemberre hivatalosan is párttá alakulhat a Mi Hazánk Mozgalom, már megindult a szervezet bejegyzési eljárása a bíróságon.

A Jobbikból kivált, mozgalmat alapító politikusok megnevezték a párt vezető tisztviselőit, a párt alapító elnöke Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere lesz. Dúró Dóra független országgyűlési képviselő azt mondta, a párttá alakuláshoz szükséges papírokat már beadták a bíróságra, és június 13-án elindult a Mi Hazánk Mozgalom pártként való bejegyzési eljárása.

Mozgalmuk alapító nyilatkozatát végleges formájában augusztus 20-án hozzák nyilvánosságra, addig azonban a dokumentum első formájáról társadalmi párbeszédet akarnak folytatni, július 15-étől. A dokumentumban rögzítik majd a párt politikai irányelveit – mondta. Toroczkai azt mondta: a párt zászlóbontó nagygyűlése előtt adták be kérelmüket a bíróságra, hogy – megelőzve politikai ellenfeleiket – a párt nevét levédjék. A bejegyzés a törvényszékről kapott ígéretek szerint "szeptember környékére várható". A tisztújító kongresszusig ügyvezető elnökség működik, ennek tagjai között van Dúró elnökhelyettes, Árgyelán János pártigazgató, valamint a párt alelnökei: Novák Előd, a Jobbik korábbi alelnöke, Dócs Dávid, Cserháthaláp polgármestere, Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere, valamint Császárné Kollár Tímea, aki korábban a Jobbikban regionális igazgatóként tevékenykedett. Toroczkai szerint szervezetüknek már 1500 tagja, illetve jelentkezője van, és velük elindult a párt felépítése; most azon dolgoznak, hogy "becsatornázzák a megkereséseket". Az eddigi nyilatkozatok, illetve facebookos bejegyzések alapján már 60 olyan önkormányzati mandátummal rendelkeznek, amelyet jobbikos listán szereztek képviselők, de szerint ennél "lényegesen több várható" a következő hetekben, hónapokban. Dócs, Cserháthaláp polgármestere, aki korábban a Jobbik Nógrád megyei elnöke volt, azt mondta, négy alappillérre építik a pártot: a hitelességre, a bajtársiasságra, a hazafiságra és a politikájukban képviselt "aranyközépútra". Toroczkai azt mondta, "egyelőre úgy tűnik", hogy a Jobbik is politikai ellenfeleik között van, mert "úgy viselkedik". A kérdésre, igényt tartanak-e a Jobbik költségvetési támogatásának egy részére, igennel válaszolt. Erről tárgyalásokat kezdeményez Sneider Tamással, a Jobbik elnökével. Szerinte a Jobbik tisztújító kongresszusán kapott szavazati aránynak megfelelő pénzt kellene kapnia mozgalmuknak az állami támogatásból; ez 46,4 százalék. Ha ezt nem kapják meg, akkor közadakozásból, önerőből, "mozgalmi lendülettel" működnek majd. Rövid távon nem, de hosszú távon számítanak arra, hogy a Jobbik parlamenti frakciójából kiválva még többen csatlakoznak Dúróhoz, illetve pártjukhoz – mondta Toroczkai.