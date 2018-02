Tömegmészárlások krónikája

Az elmúlt fél évszázadban ezek voltak az USA legtöbb áldozatot követelő támadásai.

1966. augusztus 1. A Texasi Egyetem egyik tornyából egy ámokfutó több mint egy órán át lövöldözött a járókelőkre és megölt 14 embert.



1984. július 18. A kaliforniai San Ysidróban, egy gyorsétteremben egy 41 éves férfi válogatás nélkül agyonlőtt 21 embert. A támadóval egy rendőr végzett.



1991. október 16. Egy munkanélküli férfi a texasi Killen városának népszerű vendéglőjében 23 embert meggyilkolt, majd magával is végzett.



1999. április 21. A coloradói Columbine középiskolájában két tizenéves diák ámokfutása közben golyókkal, kézigránátokkal és plasztikbombákkal 13 embert lőtt le, majd öngyilkosságot követett el.



2007. április 16. A Virginiai Műszaki Egyetemen egy diák 32 embert ölt meg, ez a legsúlyosabb mészárlás, amely amerikai iskolában történt.



2009. április 3. A New York szövetségi állambeli Binghamton egyik közigazgatási épületében 13 embert lőtt le egy férfi.



2009. november 5. A texasi Fort Hood katonai bázison a hadsereg egyik pszichiátere Allah Akbar! (Isten hatalmas) felkiáltással nyitott tüzet bajtársaira, akik közül 13-mal végzett, 42-t megsebesített. Ez volt a legtöbb halálos áldozattal járó tömeggyilkosság, amelyet amerikai támaszponton valaha is elkövettek.



2012. július 20. A Colorado állambeli Aurora egyik mozijában egy Batman-film éjféli premierjén egy 27 éves férfi 12 embert megölt, 70-et pedig megsebesített.



2012. december 14. A Connecticut szövetségi állambeli Newtownban egy 20 éves férfi 26 embert, köztük 20 gyereket ölt meg egy iskolában. A támadó végül magával is végzett.



2015. december 2. A kaliforniai San Bernardinóban egy szociális központban 14 emberrel végzett egy házaspár, akik ugyan elmenekültek a helyszínről, de néhány órával később agyonlőtte őket a rendőrség.



2016. június 12. A floridai Orlando egyik melegbárjában egy géppuskával felfegyverzett férfi az ámokfutás során 49 emberrel végzett és 53-at sebesített meg. A magát iszlám harcosnak nevező merénylőt a rendőrök lelőtték.



2017. október 2. A nevadai Las Vegasban egy szálloda 32. emeletéről egy férfi tüzet nyitott a hotel mellett rendezett countryfesztivál vendégeire. Ámokfutása 58 ember életét követelte, 851-en sebesültek meg. Az Egyesült Államok legvéresebb ámokfutását elkövető férfi öngyilkos lett mielőtt a rendőrség bejutott volna szállodai szobájába.



2017. november 5. 26 embert megölt és több mint 30-at megsebesített egy fegyveres támadó a dél-texasi Sutherland Springs település baptista templomában. Az elkövető egy stresszben szenvedő katona volt, aki menekülés közben agyonlőtte magát.